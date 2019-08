Die Sportfreunde BG Blista Marburg und der FC St. Pauli bestreiten am 31. August in Saarbrücken am Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga das Endspiel.

Die St. Paulianer blieben auch in Stuttgart ohne Niederlage und zogen mit 26 Punkten aus zehn Spielen ins Finale ein. Marburg kam als zweitplatziertes Team auf 19 Zähler. Das Spiel um Rang drei bestreiten in Saarbrücken die Revierrivalen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Schon in Stuttgart am letzten Vorrundenspieltag kam es zum Duell zwischen St. Pauli und Marburg, wobei sich die Hamburger mit 4:1 durchsetzten. Nationalstürmer Jonathan Tönsing schoss drei Tore für die Kiezkicker und führt nun gemeinsam mit Alican Pektas (Marburg) die Torjägerliste mit jeweils 16 Saisontreffern an.