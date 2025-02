Trapp und Koch trainieren individuell

Eintracht Frankfurt bereitet sich auf das Top-Spiel bei den Bayern am Sonntag (17.30 Uhr) vor. Am Mittwoch mussten einige Spieler allerdings noch ein wenig kürzertreten. Robin Koch und Kevin Trapp trainierten am Mittag individuell, der Torhüter soll am Nachmittag aber wieder auf dem Platz stehen. Auch Oscar Hojlund startete mit einer individuellen Einheit, wechselte dann aber relativ schnell ins Teamtraining. Die Sprunggelenksverletzung des Dänen ist nicht so schlimm wie befürchtet, selbst ein Startelfeinsatz in München scheint nicht ausgeschlossen. Elyes Skhiri konnte am Mittwoch nur reduziert mittun.