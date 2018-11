Die Bundesliga-Clubs haben sich für eine Abschaffung der Montagsspiele ab der Saison 2021/22 ausgesprochen. Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann hatte dem umstrittenen Termin bereits vor Monaten "keine große Zukunft" prophezeit.

Schluss mit den Montagsspielen in der Bundesliga – die Clubvertreter haben auf die immer heftigeren Fan-Proteste reagiert. Die ungeliebten Anstoßzeiten werden im neuen Fernsehvertrag von der Saison 2021/22 an gestrichen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch erstmals bestätigte. Darauf haben sich die 18 Vereine geeinigt.

"Stattdessen sind mit Blick auf die Starter in der Europa League pro Saison fünf weitere und damit insgesamt zehn Entlastungsspiele am Sonntag geplant", heißt es in einer Erklärung. Die genauen Anstoßzeiten stünden noch nicht fest. Die Club-Vertreter hätten sich auf das Vorgehen bereits Ende September einstimmig geeinigt.

Der bis zum 30. Juni 2021 gültige Fernsehvertrag sieht bis zu fünf Montagabend-Begegnungen pro Saison vor. Die erste Partie zur besonders für Arbeitnehmer unfreundlichen Zeit ist in dieser Saison für den 3. Dezember angesetzt: 1. FC Nürnberg gegen Bayer Leverkusen.

Weitere Informationen Abschaffung der Montagsspiele ein "Signal" Michael Gabriel sieht als Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) die Abschaffung der Montagsspiele in der Bundesliga als "Signal, dass der Fußball zuhört". "Ich bin sicher, dass das in der Fanszene ganz, ganz positiv aufgenommen wird", fügte er hinzu. "Es ist nur zu hoffen, dass das in der Fanszene wahrgenommen wird." Nach der Aussetzung der Kollektivstrafe für Fan-Vergehen durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sei dies ein weiteres wichtiges Signal im Verhältnis zwischen dem Profifußball und seiner Anhängerschaft. Ende der weiteren Informationen

Am Dienstag hatten mehrere Fan-Szenen bundesweite Aktionen und einen Stimmungsboykott in der ersten Halbzeit der Partien des 13. Spieltags angekündigt. "Unsere Forderung an die Vertreter der Vereine in der DFL ist klar: Schafft die Montagsspiele und die Anstoßzeiten unter der Woche ab", heißt es in einem Statement. In Leverkusen kündigten Anhänger zudem an, die Begegnung in Nürnberg komplett zu boykottieren.

Die Fan-Organisationen "Unsere Kurve" und "Pro Fans" gehen davon aus, dass der Boykott trotz DFL-Ankündigung stattfinden soll. "Es geht ja nicht nur um Montagsspiele in der Ersten, sondern auch in der Zweiten und Dritten Liga – und grundsätzlich um Spiele unter der Woche", erklärte Jochen Grotepaß als Sprecher von "Unsere Kurve".

Proteste bei Montagsspiel in Frankfurt

Bereits Ende September hatten Zuschauer in den ersten drei Ligen mit einem Stimmungsverzicht ihren Unmut über die ihrer Meinung nach wachsende Kluft zwischen Anhängern, Vereinen und Verbänden sowie die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball ausgedrückt. "Wir holen uns unser Spiel zurück" – so lautet das Motto.

In der Rückrunde der vergangenen Saison gab es beim ersten Montagsspiel der neueren Bundesliga-Geschichte zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig massive Fan-Proteste. Zuvor hatte sich Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann im heimspiel! des hr-fernsehens geäußert: "Der Montag ist für die Bundesliga kein gelernter Spieltag, deshalb gibt es auf die Ansetzung eine sehr negative Resonanz", sagte er im Februar.

Hellmann prohezeite "keine große Zukunft" bereits im Februar

"Wir als Clubs können nicht die Augen davor verschließen, dass sowohl auf der Fan-Seite als auch auf der Sponsoren-Seite keiner happy ist über den Montag. Und wir müssen auch akzeptieren, dass unsere Fan-Szene – und zwar nicht nur Ultras, sondern die gesamte organisierte Fan-Szene – gegen diesen Montag ist", so Hellmann damals weiter.

"Ich tendiere dazu, auf den Sonntag zurückzugehen und die eine oder andere Parallelansetzung zu prüfen, insofern das rechtlich funktioniert. Ich glaube, wenn wir alle Vibrationen aufgreifen, wird der Montag keine wirklich große Zukunft haben."