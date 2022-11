Der SV Darmstadt 98 könnte sich mit einem Sieg gegen Hannover 96 vom Verfolgerfeld absetzen. Die Niedersachsen haben großen Respekt vor den Südhessen. Trainer Stefan Leitl erhöht verbal den Druck auf die 98er - trotz der Personalsorgen der Lilien.

Der heutige Trainer von Hannover 96, Stefan Leitl, hat auch eine Vergangenheit bei Darmstadt 98. Der frühere Profi schnürte von 2004 bis 2007 die Fußballschuhe am Böllenfalltor, er war insgesamt 91mal in der Regionalliga Süd für die Lilien am Ball. "Ich habe dort noch Familie und verfolge den Weg der Darmstädter weiterhin", sagte Leitl bei der Pressekonferenz vor dem Duell am Freitagabend in Südhessen (18.30 Uhr).

Leitl schiebt Lilien in die Favoritenrolle

Und auch wenn Leitl die Lilien gut kennt, tat der frühere Offensivmann etwas, was sie in Darmstadt überhaupt nicht gerne haben: Er schob ihnen die Favoritenrolle zu. Leitl schwärmte: "Sie sind mittlerweile ein absoluter Topverein in der zweiten Liga. Das beweisen die Lilien auch in dieser Saison wieder. Wir werden sehen, wo ihre Reise hinführt."

So könnte Darmstadt gegen Hannover spielen. Bild © hessenschau.de

Die Zahlen jedoch belegen die Ansicht des gegnerischen Trainers durchaus. Darmstadt überwintert im DFB-Pokal und steht im Achtelfinale vor dem Kracher bei Eintracht Frankfurt. Zudem führen die Lilien die Tabelle weiterhin mit 29 Punkten an, die letzte Niederlage setzte es am ersten Spieltag in Regensburg. Die Daten eines Spitzenteams, keine Frage.

Lilien müssen auf viele Spieler verzichten

Und das, obwohl die Personallage nun schon seit Wochen alles andere als einfach ist bei den Südhessen. Mit Fabian Schnellhardt, Klaus Gjasula, Aaron Seydel und Magnus Warming fehlen weiterhin wichtige Kräfte. Zudem konnten Jannik Müller und Frank Ronstadt in dieser Woche nur dosiert trainieren.

"Wir wissen, dass wir dezimiert sind. Trotzdem sind wir voller Energie", so Lieberknecht kämpferisch. Er konterte die Hannover-Worte dennoch auf seine Art und Weise: "Sie haben eine Mannschaft, die hoch attackieren will. Hannover hat zudem einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Insgesamt sehe ich viel Erstliga-Qualität, die bei ihnen auf dem Platz steht." Lob für den Gegner können sie auch in Darmstadt.

Hannover hat gut aufgeholt

Und dennoch könnten die Lilien im Spitzenspiel mit einem Erfolg den Konkurrenten bereits auf acht Zähler distanzieren. Hannover kam zu Saisonbeginn nur schwer in Tritt, holte aus den vergangenen drei Spielen aber sieben Punkte. Die 98er dürften also gewarnt sein - trotz der warmen Worte aus Hannover.