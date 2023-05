So steigt Darmstadt auf

Sollten die Lilien am Freitagabend (18.30 uhr) das Heimspiel gegen Magdeburg gewinnen, wird sich Darmstadt mit Abpfiff in ein Tollhaus verwandeln. In diesem Fall ist der Aufstieg in die Bundesliga definitiv sicher. Der HSV, der auf Platz drei liegt, könnte mit einem Erfolg am Samstagabend (20.30 Uhr) bei Greuther Fürth maximal auf vier Punkte herankommen. Ein Rückstand, der bei nur noch einem verbleibenden Spiel nicht mehr aufzuholen ist. Sollte zudem Heidenheim am Samstag (13 Uhr) gegen Sandhausen maximal einen Punkt holen, wären die Lilien schon an diesem Spieltag sicher Zweitliga-Meister. Hier geht es zu den weiteren Szenarien: