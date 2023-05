Hannovers Mann: Lilien "sollen zuhause feiern"

Nach dem FC St. Pauli will nun auch Hannover 96 am Wochenende den vorzeitigen Aufstieg des Zweitliga-Tabellenführers Darmstadt 98 verhindern. "Die sollen bei sich zu Hause feiern", sagte Sportdirektor Marcus Mann der Neuen Presse (Dienstagsausgabe). Trainer Stefan Leitl betonte genauso selbstbewusst: "Die will ich auch putzen". Dem Spitzenreiter fehlt nur noch ein Sieg, um die Rückkehr in die erste Liga perfekt zu machen. Am Sonntag (13.30 Uhr) folgt der nächste Versuch in Hannover. "Darmstadt wird verdientermaßen aufsteigen – aber nicht in Hannover", sagte Mann. "Wir müssen unseren Teil dafür tun, dass es nicht am Sonntag passiert."