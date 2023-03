HSV verkürzt Rückstand auf Darmstadt

Der Hamburger SV hat am Samstag einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert und den Druck auf Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 erhöht. Die Hanseaten bezwangen den 1. FC Nürnberg im eigenen Stadion mit 3:0 und rückten damit bis auf einen Zähler an die Südhessen, die am Abend (20.30 Uhr) im Spitzenspiel beim 1. FC Heidenheim antreten, heran. Bereits am Freitagabend hatten die beiden Verfolger SC Paderborn und 1. FC Kaiserslautern einen Rückschlag hinnehmen müssen. Paderborn verlor gegen St. Pauli, Kaiserlautern ging in Magdeburg leer aus. Sollten die Lilien in Heidenheim gewinnen, würde der Abstand auf Platz drei auf neun Zähler anwachsen.