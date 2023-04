Lilien wollen großen Schritt Richtung Bundesliga machen

Nach der Niederlage des Hamburger SV am Samstag in Magdeburg kann der SV Darmstadt 98 an diesem Sonntag beim Auswärtsspiel in Kiel (13.30 Uhr) einen gewaltigen Schritt in Richtung Bundesliga machen. Mit einem Sieg würden die Lilien in jedem Fall die Teilnahme an der Relegation vorzeitig perfekt machen. Mit 61 Punkten führen die Südhessen die Tabelle vor dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV an und können den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Neben Kiel geht es noch gegen den FC St. Pauli, Hannover 96, den 1. FC Magdeburg und die SpVgg Greuther Fürth.