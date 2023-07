Gjasula: Tietz-Abgang tut weh

Lilien-Spieler Klaus Gjasula hat sich in einem Interview mit dem kicker unter anderem zum Abgang von Stürmer Phillip Tietz zum FC Augsburg geäußert. "Es tut weh - aber nicht weil man persönlich enttäuscht wäre. Phillip hat abgeliefert und sich diesen nächsten Schritt in seiner Profikarriere verdient", so der Mittelfeldspieler. Tietz werde fehlen, als Spieler, Mittelstürmer, Topscorer, aber auch menschlich. "Er ist ein Typ, der alle zum Lachen bringen kann. Er hat einfach so viel Quatsch im Kopf - und weiß trotzdem genau, wann Seriosität gefragt ist. Das ist für eine Mannschaft in jeder Phase extrem wichtig." Den Klassenerhalt mit den Lilien bezeichnete Gjasula als "Mammutaufgabe". Er glaube aber an die Mannschaft und wisse, dass es möglich sei. Das Team sei seit dem Sommer 2001 nach den Corona-Ausfällen und dem Pokalaus extrem zusammengerückt. "In dieser Zeit ist blindes Vertrauen entstanden", so Gjasula.