Darmstadt verliert dramatisch in Bielefeld

Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegskampf der Zweiten Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen und bei Arminia Bielefeld eine späte 1:3-Niederlage kassiert. Die Hessen gingen in der zweiten Halbzeit durch Mathias Honsak in Führung, der sich nach einem weiten Schuhen-Abschlag gekonnt durchsetzte und vor dem Tor cool blieb (54.). In der Folge kam Bielefeld aber besser in die Partie und glich durch ein Kopfballtor von Manuel Prietl (72.) aus. In der 91. Minute dann der Nackenschlag: Einen zweiten Ball drosch Benjamin Kanurić per Traumtor aus zwanzig Metern unhaltbar in den Winkel (91.). In der 94. Minute besorgte Fabian Klos den 3:1-Endstand. Darmstadts Mitkonkurrenten um den Aufstieg können nun nachlegen, der Hamburger SV ist am Sonntag in Karlsruhe gefordert, der 1. FC Heidenheim am Samstagabend in Düsseldorf.