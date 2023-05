Lilien enthüllen Gedenktafel an Gründerhaus

Der SV Darmstadt 98 hat an seinem Gründungshaus an der Adresse Am Schloßgartenplatz 10 am Montag eine Gedenktafel zum 125-jährigen Bestehen des Vereins enthüllt. Vor Ort war auch Präsident Rüdiger Fritsch, der nach dem Aufstieg der Lilien in die Bundesliga betonte: "Wir erleben gerade nicht die schlechteste Zeit in der Vereinsgeschichte." Per Fanmarsch ging es im Anschluss durch die Innenstadt zum Stadion. Dort wurde das Vereinsjubiläum dann weitergefeiert.