Franke zieht Hut vor Lilien

Ex-Lilien-Innenverteidiger Marcel Franke wird am Freitag (18.30 Uhr) mal wieder im Stadion am Böllenfalltor vorstellig. Der 30-Jährige, der in der Saison 2018/19 das Trikot der Südhessen trug, ist inzwischen beim Karlsruher SC aktiv, dem kommenden Gegner der Lilien. "Ich verfolge die Lilien natürlich immer noch", sagte Franke im Gespräch mit dem Darmstädter Echo und war voll des Lobs für seinen einstigen Arbeitgeber: "Man muss den Hut davor ziehen, was Trainer und Sportliche Leitung auf die Beine gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich." Mit nur vier Niederlagen steht der SV98 an der Tabellenspitze der 2. Liga. Geht es nach Franke, kommt am Freitag Saison-Pleite Nummer fünf hinzu – aller guter Erinnerungen an Darmstadt zum Trotz: "Jeder Fußballer ist doch Fußballer geworden, um am Wochenende zu gewinnen."