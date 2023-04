Lilien können Relegationsplatz sichern

Der SV Darmstadt 98 kann im Auswärtsspiel gegen Kiel am Sonntag (13.30) einen weiteren großen Schritt in Richtung Bundesligaaufstieg gehen. Gewinnen die Lilien in Kiel, werden sie am Ende der Saison mindestens Dritter. Bei aktuell vierzehn Punkten Vorsprung auf den Tabellenvierten auf Paderborn bei dann nur noch vier Spielen wären die Hessen mindestens in der Relegation zum Aufstieg vertreten. "Das ist neu für mich. Das zeigt, dass wir an solche Dinge null denken", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag.