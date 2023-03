Do. 02.03.23, 07:23 Uhr

Lilie Stojilkovic spricht über Zeit mit Balotelli

Darmstadts Angreifer Filip Stojilkovic hat in einem vereinseigenen Video ein Interview gegeben. Darin sprach er auch über die gemeinsame Zeit mit Mario Balotelli bei seinem vorherigen Klub FC Sion: "Die Zeit mit ihm war sehr lustig. Er ist ein guter Typ, auch sehr lieb, auch wenn das die meisten nicht wissen von ihm. Mario hat immer einen guten Spruch auf Lager. Mit ihm ist es immer witzig." Am vergangenen Wochenende hatte Stojilkovic gegen den Hamburger SV sein erstes Tor geschossen. Über seine Integration in Darmstadt sagte er: "Ich wurde sehr gut aufgenommen, die Stadt ist schön, ich war überrascht, wie groß sie ist."