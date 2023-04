Lilien wollen gegen Fortuna eklig sein

Der SV Darmstadt 98 reist am Sonntag (13.30 Uhr) zum kniffligen Auswärtsduell nach Düsseldorf. Gegen die Fortuna verspielten die Lilien in der Vorsaison den Aufstieg in die Bundesliga. Geschichte soll sich aber nicht wiederholen. Klaus Gjasula erklärte in einer digitalen Presserunde, was dafür passieren muss: "Wie in fast jedem ihrer Heimspiele wird Düsseldorf das Heft des Handelns in die Hand nehmen wollen. Wir müssen dagegenhalten, eklig sein und unsere Chancen nutzen. Ich denke, dass wir eine ausgeglichene Partie sehen werden." Bei einem weiteren Sieg wären die Südhessen auf ihrem Erfolgsweg in die 1. Liga wohl kaum noch zu bremsen.