Bundesliga für Zimmermann "ein Kindheitstraum"

Lilien-Abwehrchef Christoph Zimmermann hat in seiner Karriere noch keine Bundesliga-Minute auf dem Konto. Dementsprechend groß ist die Lust auf die neue Saison: "Es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gehen wird", brachte es Zimmermann am Montag in einem Mediengespräch auf den Punkt. "Schön, dass es im zarten Alter von 30 Jahren so weit ist." Ziel ist für Zimmermann natürlich der Klassenerhalt. Mit seinem vorherigen Klub Norwich City stieg Zimmermann als Aufsteiger zweimal direkt wieder ab. "Wir haben eine ähnliche Ausgangslage und werden jetzt der Underdog sein. Wir müssen das annehmen. In Norwich haben wir es nicht so gut gemeistert. Ich hoffe, dass wir es in Darmstadt besser machen."