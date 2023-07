Lilien zurück am Bölle

Der SV Darmstadt 98 hat am Montag mit der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison begonnen. Schon am frühen Morgen fanden sich die Lilien für Leistungsdiagnostiken und medizinische Untersuchungen am Stadion am Böllenfalltor ein. Am Mittwoch (16.30 Uhr) steht dann das erste öffentliche Training an. "Es war schön, die Spieler, das Trainerteam und den Staff nach der Sommerpause wiederzusehen", sagte Lilien-Manager Carsten Wehlmann. "Man hat in den Gesprächen die Vorfreude auf die anstehende Saison gemerkt."