Jannik Müller warnt vor starkem FC St. Pauli

Der SV Darmstadt 98 steht vor dem nächsten entscheidenden Aufstiegsspiel gegen den Tabellenfünften FC St. Pauli. Lilien-Innenverteidiger Jannik Müller warnte vor dem Heimspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) vor der Kampf- und Spielstärke des Kiezklubs. "St. Pauli ist spielerisch eine sehr gute Mannschaft, auch schon in der Hinrunde, als es dort noch nicht so erfolgreich lief", sagte Müller am Mittwoch in einer Medienrunde. "Das wird ein sehr schwieriges Spiel." Darmstadt 98 könnte im besten Fall den Bundesliga-Aufstieg schon an diesem Wochenende klarmachen. Sollte der Konkurrent Hamburger SV sein Spiel am Freitagabend gegen Paderborn nicht gewinnen, die Lilien am Samstag zudem St. Pauli schlagen, hätten die Südhessen mindestens zehn Punkte Vorsprung auf Platz drei. Bei dann noch drei ausstehenden Spielen würde das den vorzeitigen Bundesliga-Aufstieg der Lilien bedeuten.