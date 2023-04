Zimmermann kassiert Sonderlob von Lieberknecht

Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Nürnberg am Freitagabend hat Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht die Leistung von Abwehrchef Christoph Zimmermann hervorgehoben. "Man muss ihn wirklich mal extrem loben. Er hat ein überragendes Spiel gemacht - in der Luft, am Boden", so Lieberknecht. "Er entwickelt sich hier zu einem massiven Leader, den sich jede Mannschaft extrem wünscht. Er bringt so eine Professionalität mit rein und er war heute der Fels in der Brandung." Auch dank Zimmermann blieben die Darmstädter beim FCN ohne Gegentor und konnten ihren Vorsprung auf die Konkurrenz weiter ausbauen.