Saison-Finals machen Lieberknecht fertig

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht muss das Saison-Finale in der dritten und zweiten Liga erst einmal verdauen. "Fußball ist manchmal eine schöne Scheiße, wenn du die letzten zwei Tage siehst, wie Freud und Leid zusammenhängt", kommentierte der Coach nach dem finalen Spieltag am Sonntag. Den Lilien wurde da in letzter Sekunde die Meisterschale noch aus den Händen gerissen, weil Heidenheim in der Nachspielzeit noch zwei Tore erzielte und an den Südhessen vorbeizog. Am Tag zuvor hatte der SV Wehen Wiesbaden schon den Aufstieg in Liga zwei gefeiert. Weil aber im Parallelspiel Osnabrück ebenfalls noch zwei Tore in der Nachspielzeit erzielte, muss der SVWW in die Relegation. "Dass es jetzt am Ende nicht geklappt hat, ist schon etwas ärgerlich. Aber ich glaube, wir können trotzdem zufrieden sein mit dieser Saison", sagte Lieberknecht mit Blick auf die verpasste Meisterschaft seiner Mannschaft.