Spielplan für Saison 2023/24 wird veröffentlicht

Auf wen treffen die Lilien im ersten Bundesliga-Spiel seit 2017, wer wartet am letzten Spieltag? Am Freitagmittag (12 Uhr) beantwortet die Deutsche Fußball Liga (DFL) diese und weitere Fragen und stellt die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga in der Spielzeit 2023/2024 vor. Die Saison in der Bundesliga vor der Heim-EM im kommenden Sommer beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel. Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.