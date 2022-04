Darmstadt 98 beendet mit einem Sieg beim heimstarken FC St. Pauli seinen Spitzenspiel-Fluch und springt auf Rang drei. Der Kapitän Fabian Holland trifft dabei mit einem Traumtor und die Verteidigung findet zurück zu alter Form.

Darmstadt 98 hat das Topspiel beim FC St. Pauli am Samstagabend mit 2:1 (2:0) gewonnen. Damit haben die Lilien ihre jüngste Niederlagenserie in Spitzenspielen beendet. Das 1:0 erzielte Luca Pfeiffer (9.), Kapitän Fabian Holland erhöhte mit einem sehenswerten Treffer in der 35. Minute. Der starke Lukas Daschner verkürzte kurz vor dem Ende für St. Pauli (81.). Die Gäste verdienten sich die drei Punkte beim heimstärksten Team der Liga durch viel Disziplin und einen guten Plan, profitierten aber am Ende auch vom Glück des Tüchtigen.

Trainer Torsten Lieberknecht fehlte selbst gelbgesperrt, wurde dafür an der Seitenlinie von Co-Trainer Ovid Hajou vertreten. Der Chef verfolgte das Spiel neben seinem Analysten von der Tribüne aus. Er schickte die Lilien in einem bewährten 4-4-2 ("Wir bleiben bei uns") auf den Rasen. Marcel Schuhen kehrte nach Verletzung ins Tor zurück, ebenso rückten Thomas Isherwood und Marvin Mehlem in die erste Elf.

Starker Beginn der Lilien mit Führung belohnt

Ein paar Variationen im System hatte sich das Trainerteam allerdings einfallen lassen - und sie fruchteten: Mit dem Ball bauten die Lilien im Dreierbund auf, die Außen Holland und Matthias Bader schoben weit hoch. Mehlem, Tobias Kempe und Tim Skarke verschoben in der Offensive, sodass St. Pauli zu Beginn gar nicht beim Positionsspiel hinterherkam. Gegen den Ball agierte Stürmer Pfeiffer auf der linken Seite.

Der starke Darmstädter Beginn wurde gleich in der neunten Minute belohnt: Mehlem gewann den Ball, Skarke leitete ihn gekonnt weiter und Phillip Tietz spielte einen gefühlvollen Pass genau in den Lauf von Pfeiffer, der problemlos zum 1:0 einschob. Erst in der 14. Minute kam St. Pauli zur ersten gefährlichen Aktion, als der Schlüsselspieler Daniel-Kofi Kyereh knapp am Lilien-Tor vorbeischoss. Mitte der ersten Halbzeit waren die Hausherren besser im Spiel, Bader musste mit einer starken Grätsche in höchster Not retten (29.).

Traumtor von Dauerbrenner Holland zum 2:0

Doch inmitten der St. Pauli-Drangphase erzielte Darmstadts Kapitän Holland in seinem 200. Zweitligaspiel ein Traumtor: Erst brachte er den Ball bei einer kurzen Ecke ins Getümmel, danach bediente ihn Bader mit ganz viel Übersicht am linken Strafraumeck und Holland donnerte den Ball mit einem Dropkick unhaltbar ins lange Eck zur 2:0-Pausenführung (35.).

Erst nach der Halbzeit probierte St. Pauli mehr, Guido Burgstaller vergab einen schnellen Vorstoß der Gastgeber über das Tor (48.). Daschner hatte den Anschluss per Kopf und Spannschuss auf dem Fuß (63.). Auch Kyereh scheiterte kurz danach nur knapp. Die Gäste schwammen regelrecht, Lilien-Co-Trainer Hajou deutete an der Linie an, dass sie weiter aus der Deckung rücken sollten. Nach einer Stunde musste auch noch Luca Pfeiffer verletzungsbedingt vom Feld.

Lilien überstehen Schlussphase mit Glück und Arbeit

Entlastung schafften die Darmstädter nur in der 68. Minute, als Mehlem einen Ball zu unpräzise auf das Hamburger Tor schoss. Dennoch kämpften sie aufopferungsvoll um den Sieg und stemmten sich weiter gegen die anrennenden Hamburger. Im Gegensatz zur Vorwoche gegen Schalke hatten sie dabei in manchen Situationen auch das Glück auf ihrer Seite. Erst Daschners Treffer in der 81. Minute brach den Damm, als der Joker eine lange Flanke über die Linie drückte. Mehr ließ das Lilien-Bollwerk aber nicht durch.

Die Verteidiger Holland, Bader und Patric Pfeiffer zeigten ein fantastisches Spiel; der Schlüssel zum Sieg lag aber in der kompakten defensiven Arbeit des gesamten Teams. Die 98er schoben sich mit dem Sieg auf Platz drei, am kommenden Samstag geht es um 20:30 Uhr gegen Erzgebirge Aue weiter.