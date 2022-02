Darmstadt 98 ist nach einem Sieg in Dresden nun Tabellenführer. Das Tor des Tages fiel erst kurz vor Schluss. Dabei hatten die Lilien schon zwei Mal im Spiel richtig Glück.

Darmstadt 98 hat in der Zweiten Liga am Samstag den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Die Lilien gewannen bei Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0), das entscheidende Tor erzielte Mathias Honsak in der Nachspielzeit (90.+3.). In einer ausgeglichenen Partie hatten die Lilien damit auch das Glück auf ihrer Seite, Dresden traf zwei Mal Aluminium.

Trainer Torsten Lieberknecht hatte die Aufstellung gehörig umgewälzt: Neben dem gesperrten Kempe flogen im Vergleich zum letzten Spiel Honsak, Clemens Riedel, Frank Ronstadt und Aaaron Seydel aus der Startelf. Matthias Bader nach abgesessener Sperre, Fabian Schnellhardt, Emir Karic und das zuletzt formschwache Sturmduo um Luca Pfeiffer und Phillip Tietz spielten von Beginn an.

Lilien wieder anfällig bei Standards

Den ersten Aufreger gab es schon nach nicht einmal einer Minute: Einen Fehlpass von Marcel Schuhen konnte Dresdens Julius Kade allerdings nicht nutzen (1.). In der zehnten Minute hatte Karic eine gute Gelegenheit per Kopf, nachdem Tietz mit einem Seitfallzieher aufgelegt hatte. Doch der 24-Jährige bekam nicht genug Druck hinter den Ball. Darmstadt war aber wieder einmal anfällig bei Standardsituationen: Dresdens Patrick Weihrauch traf mit einem Freistoß die Latte (16.). Kurz vor der Pause landete ein weiterer Freistoß von Dresdens Oliver Batista Meier knapp neben Schuhens Tor (39.).

Dennoch waren die Gäste spielbestimmend und brachten die nötige Aggressivität mit. Tietz und Pfeiffer bemühten sich nach Kräften, blieben aber wiederum glücklos. Generell fehlte den Lilien im ersten Durchgang die Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne; gerade kurz nach der Mittellinie leistete sich die Lieberknecht-Elf viele unnötige Passfehler. Der Ideengeber Kempe wurde schmerzlich vermisst.

Skarke war ein belebendes Element

Zur zweiten Halbzeit kam Honsak für Karic und die Lilien beschwingt aus der Pause. Schnellhardt prüfte Dresden-Keeper Anton Mitryushkin (52.). Auf rechts sorgte Tim Skarke für Belebung. 300 mitgereiste Lilien-Fans unter den 9.000 Zuschauern sahen ein weiterhin engagiertes Gäste-Team, das aber auch in der zweiten Halbzeit wieder vom Glück profitierte: Ein Kopfball von Dresdens Kevin Ehlers landete am Pfosten (58.).

Schuhen spielte in der 69. Minute wiederum den Dresdenern den Ball in den Fuß, machte seinen Aussetzer aber im Anschluss mit einer starken Parade wett. Zwei Minuten später vergab Tietz seine erste gute Gelegenheit. In einer ausgeglichenen Partie sendete Lieberknecht ein Signal von der Bank für die Schlussphase (80.), als er Stürmer Seydel für den Mittelfeldmann Klaus Gjasula einwechselte.

Lilien können am nächsten Spieltag vorlegen

Nach den offensiven Wechsel scheiterte zwei Mal Kapitän Fabian Holland mit Distanzschüssen, in der 84. Minute traf auch er die Latte. In der dritten Minute der Nachspielzeit passte Bader dann geschickt in den Lauf von Honsak, der den Ball mit der letzten Aktion des Spiels über die Linie drückte. Aufgrund der Spielanteile war der Sieg sicher glücklich, doch immerhin steckten die Darmstädter nie auf.

Bremen oder der HSV könnten am Sonntag noch an den Lilien vorbeiziehen. Am kommenden Freitag geht es gegen Heidenheim zu Hause weiter - dann könnten die Lilien im Aufstiegsrennen vorlegen.