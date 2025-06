Kaum ist die Saison 2024/25 vorbei, bereitet sich der SV Darmstadt 98 auf die neue Zweitliga-Saison vor. Wer alles beim Trainingsauftakt im Sonntag dabei ist, darüber schweigt sich der Verein aber aus.

Ziemlich genau einen Monat nach dem letzten Saisonspiel, wird es schon wieder geschäftig am Stadion am Böllenfalltor. Der SV Darmstadt 98 bereitet sich auf die neue Spielzeit vor.

Am Freitagmorgen schauten die ersten bekannten (und erholten) Gesichter in ihrer südhessischen Arbeitsstätte vorbei – zum wortwörtlichen Einstechen in die neue Saison.

Blutentnahme am Freitag, Krafttests am Samstag

Die Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/26 begann mit einer Blutentnahme. Körperfett und Muskelwerte wurden erfasst, der Fitnesszustand überprüft, ein umfassender internistischer Check durchgeführt.

Am Samstag geht die große Spieleranalyse in die zweite Runde im Kraftraum. Mobilitätsanalysen, Stabilitäts- und Krafttests stünden an, ließen die Lilien wissen. Am Sonntag (14 Uhr) geht es dann ein erstes Mal auf den Platz. Die Fans sind eingeladen vorbeizuschauen.

Lilien schweigen sich über Trainingsauftakt aus

Wen sie dann genau zu Gesicht bekommen im Stadion am Böllenfalltor, dazu wollten sich die Lilien auf Nachfrage des hr-sport nicht äußern. Vielleicht, weil es bei dem einen oder anderen Spieler noch nicht klar ist, ob er den Verein nicht vor Sonntag noch verlässt (Andreas Müller, Filip Stojilkovic), vielleicht aber auch aus anderen Gründen. In Darmstadt hüllt man sich in Schweigen. Der Trainingsplatz dürfte aber gut gefüllt sein.

Gespannt dürfte der Lilien-Anhang vor allem auf die beiden Neuzugänge Benedikt Börner (Wolfsburger U19) und Yosuke Furukawa (Jubilo Iwata) sein. Die Hoffnung, dass Matthias Bader und Kapitän Fabian Holland nach ihren Kreuzbandrissen wieder voll mittrainieren können, ist ebenfalls groß. Ob es wirklich so kommt, wird man allerdings erst am Sonntag sehen. Die Stadiontore öffnen um 13.30 Uhr.