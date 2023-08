Bader und Kempe fehlen im Pokal

Der SV Darmstadt 98 muss in der Erstrunden-Pokal-Partie beim Regionalligisten aus Homburg am Montag (18 Uhr) auf Verteidiger Matthias Bader und Mittelfeldspieler Tobias Kempe verzichten. Das gab Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag auf der Pressekonferenz bekannt. Sonst seien alle Mann an Bord, auch die zuletzt länger verletzten Klaus Gjasula und Frank Ronstadt. "Gjasula ist gestern wieder voll eingestiegen, hat aber natürlich wie auch Ronstadt noch ein bisschen Rückstand aufzuholen", erklärte Lieberknecht. Den Gegner will der Aufsteiger nicht unterschätzen. "Wir fahren in einer guten Verfassung nach Homburg", so der Lilien-Coach.