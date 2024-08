Es war eigentlich nur ein Freundschaftsspiel zwischen Darmstadt und Coventry City. Doch für eine Engländerin wird es wohl lebenslang in Erinnerung bleiben: Sie ließ sich direkt nach der Partie ein Darmstadt-Tattoo stechen - aufgrund einer absurden Wette.

Am vergangenen Samstag standen sich Darmstadt 98 und Coventry City für ein gewöhnliches Testspiel gegenüber. Das könnte man meinen. Doch gerade bei den Gästen aus England hat der Besuch am Böllenfalltor Spuren hinterlassen. "Darmstadt away olé olé" feierten die Anhänger schon auf dem Hinweg und während der Partie - trotz der 0:2-Niederlage aus ihrer Sicht. Genau diesen Gesang wird Skye Lloyd nicht mehr vergessen, denn die Engländerin hat ihn sich nur wenige Stunden nach dem Spiel auf den linken Oberarm tätowieren lassen.

"Ich habe eine Wette mit einem Darmstadt-Fan gemacht, hier seht ihr das Ergebnis", twitterte Lloyd am Samstag . Die Reaktionen fielen gemischt aus, von Ungläubigkeit ("Ich dachte, du machst nur einen Witz") bis zu Begeisterung ("Das ist ein Wahnsinnstattoo") oder einem gut gemeinten Rat war alles dabei: "Trinke besser keinen Alkohol, wenn wir im nächsten Jahr gegen Borussia Verein für Leibesübungen 1900 e.V. Mönchengladbach spielen." Woraufhin Lloyd schrieb: "Keine Sorge, ich habe noch genug Platz."

Im November wieder am Böllenfalltor

So bekannt die Briten für mutige Wetten gerade auf Auswärtstour sind, so naheliegend war der Verdacht eines Fake-Bildes. Zumal bei dem spanischen Ausruf "olé" noch die Akzentzeichen fehlten. Doch auf Nachfrage beteuert Lloyd, dass das Tattoo echt sei, schickt noch ein Video und Foto aus dem Studio. Dieses liegt direkt in der Darmstädter Innenstadt - und auch die Betreiber bestätigen am Telefon, dass sie der Engländerin "Darmstadt away ole ole" auf den Arm tätowiert hätten. Ein Testspiel, eine lebenslange Erinnerung. Aber warum das Ganze?

Darmstadt-Tattoo wird gestochen. Bild © hr

"Die Fans in Darmstadt waren absolut nett zu uns, wir haben Freundschaften geschlossen", berichtet Lloyd. Einer von ihnen würde am kommenden Samstag nach Coventry zum Gegenbesuch reisen, sie selbst kommt im November wieder nach Darmstadt. Tatsächlich feierten nicht nur die Lilien-Fans die gegnerische Kurve, auch die Darmstädter Spieler applaudierten nach der Partie den Gästen.

Das Darmstadt-Tattoo eines englischen Fans. Bild © privat

Die Wette

Auf dem offiziellen Twitter-Account schrieben die 98er: "Liebe Coventry-City-Fans, unseren größten Respekt für euren Support und die Bereitschaft, eurem Team nach Darmstadt zu folgen. Ihr wart wunderbare Gäste!" Coventry bedankte sich und wünschte alles Gute für die Saison.

Bliebe noch die Frage, wegen welcher verlorener Wette sich Lloyd das Tattoo hat stechen lassen. Ihre Antwort: "Ein Fan von Darmstadt hat gesagt, dass er Bier schneller trinken könne als ein Engländer. Ich habe dagegen gesetzt - und er hat gewonnen."