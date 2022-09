Im letzten Moment hat Bielefeld den Darmstädtern zwei Punkte entrissen. Die Lilien sind entsprechend enttäuscht, Trainer Lieberknecht blickt aber schon wieder nach vorn.

Dem verhinderten Matchwinner war die Enttäuschung deutlich anzumerken: "Mir fehlen die Worte", sagte Braydon Manu von Darmstadt 98 nach dem 1:1 gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Den Ausgleich mussten die Lilien erst in der letzten Minute der Nachspielzeit schlucken, nachdem Manu sie bereits in der 8. Minute in Führung gebracht hatte.

Scherning: "Darmstadt kann uns killen"

Ein paar Worte fand der 25-Jährige allerdings doch noch. "Es ist sehr hart", sagte er. "Wir müssen dieses Spiel sauber runterspielen." Die Mannschaftsleistung und der Wille hätten gestimmt, so Manu. Tatsächlich war der Punktgewinn für Bielefeld schmeichelhaft, auch nach der frühen Führung hatten die Lilien mehr vom Spiel. "Darmstadt kann uns Mitte der zweiten Halbzeit mit dem zweiten Tor killen", bemerkte auch Gäste-Trainer Daniel Scherning.

"Wir haben uns vielleicht zu sicher gefühlt", versuchte sich Tobias Kempe, der für den gelbgesperrten Fabian Holland die Kapitänsbinde trug, an einer ersten Analyse. In Überzahl hatten die Lilien selbst einen Torabschluss, ehe die Arminia einen Konter aufzog, den Robin Hack zum 1:1 vollendete. "Wir waren einmal nicht da und dann wird man in dieser zweiten Liga brutal bestraft", sagte Kempe.

Blick geht Richtung Kaiserslautern

"Im ersten Moment tut es weh", gab auch Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht zu. "Es war der glückliche Moment für die Arminen, auch deshalb, weil wir die Vielzahl der Chancen nicht genutzt haben." Und damit blieb auch die Chance, zurück auf Tabellenplatz zwei zu springen, ungenutzt. Nach sieben Spieltagen finden sich die Darmstädter nun auf Platz vier der zweiten Liga wieder.

Doch Lieberknecht will seine Mannschaft schnell wieder aufrichten. "Das darf uns nicht zu lange ärgern", sagte er und hatte dabei schon die nächste schwere Aufgabe im Kopf. "Der Blick geht jetzt direkt Richtung Kaiserslautern." Denn am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr müssen die Lilien auf dem Betzenberg gegen den FCK mit Ex-SVD-Trainer Dirk Schuster ran - und wollen nach diesem Spiel möglichst nicht erneut enttäuscht nach Worten ringen.