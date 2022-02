Der SV Darmstadt 98 ist weit entfernt von der Leichtigkeit der Hinrunde, dank freundlicher Mithilfe der Konkurrenz ist der Aufstieg aber weiter möglich. Das Problem: Der Sturm ist selbst nach einem Griff in die Trickkiste zu ungefährlich.

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht setzte im Vorfeld des Heimspiels von Darmstadt 98 gegen Hansa Rostock (1:1) auf einen klassischen Bluff. In der Pressekonferenz betonte der Darmstädter Übungsleiter, dass er darüber nachdenke, Ersatz-Stürmer Aaron Seydel für die Startelf zu nominieren. Das hieße aber nicht, legte Lieberknecht nach, dass die anderen beiden, also Phillip Tietz und Luca Pfeiffer, nicht spielen würden. "Die können auch zusammen."

Sollte der SV Darmstadt 98 gegen den Abstiegskandidaten von der Ostsee also tatsächlich mit allen drei Angreifern auflaufen und die zuletzt etwas ins Stocken geratene Offensive durch zusätzliches Personal ankurbeln? Pustekuchen.

Tietz und Pfeiffer erstmals auf der Bank

Eine Stunde vor Anpfiff des Heimspiels am Sonntag war dann nämlich klar, dass Tietz und Pfeiffer eben doch nicht spielen würden und erstmals überhaupt in dieser Saison auf der Bank Platz nehmen mussten. "Die Jungs rennen ihrem Tor hinterher. Die beiden müssen jetzt mal ein bisschen Dampf rausnehmen, dann kommen sie wieder", begründete Lieberknecht seine Entscheidung. Für das Traumduo der Hinrunde, das zusammen 24 Treffer erzielt hat, rückten Seydel und überraschend Tobias Kempe in den Sturm.

Ein Griff in die Offensiv-Trickkiste, der sich jedoch nur teilweise auszahlte. Zwar zeigte vor allem Kempe in ungewohnter Rolle eine gute Leistung und rechtfertigte seine Beförderung zum Stürmer nicht nur mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Der Routinier stresste durch gutes Anlaufen immer wieder die gegnerische Defensive und streute auch im Kombinationsspiel gute Ideen ein. Die Torgefahr des vergangenen Jahres strahlen die Lilien im Jahr 2022 aber einfach nicht mehr aus. Darmstadt 98 ist zu harmlos.

Die beste Offensive der Liga ist ins Stocken geraten

"Wir hätten im letzten Drittel zwingender sein können. Das war unser Manko", legte Seydel, der bei seinem zweiten Startelf-Einsatz weitgehend unauffällig agierte, den Finger in die Wunde. Nachdem die Lilien in den 18 Partien vor dem Jahreswechsel mit 41 Treffern noch die beste Offensive der Liga stellten, trafen sie in den fünf Partien seit der Winterpause nur noch sieben Mal. Ein Treffer von Pfeiffer oder Tietz war nicht dabei. "Sie haben gerade einfach nicht die Körperruhe", so Lieberknecht.

Ein Satz, der aktuell jedoch zum gesamten Team passt. Die Leichtigkeit, die die Lilien in der Hinrunde in die Phalanx der Spitzenteams und zwischenzeitlich bis auf Platz eins der Tabelle gespült hatte, ist inzwischen etwas verlorengegangen. Die Südhessen müssen sich jede Chance und jeden Punkt hart erarbeiten. Ein Sieg, eine Niederlage und drei Remis seit dem Jahreswechsel sind kein Beinbruch, der beinahe unheimliche Lauf wurde aber jäh gestoppt. "Man muss sich dann auch mal mit einem Punkt begnügen", beruhigte Lieberknecht. Nervös wird deshalb in Darmstadt niemand.

Die Konkurrenz strauchelt auch

Klar ist aber auch: Die Möglichekeit zum Aufstieg, der nie offiziell als Ziel ausgegeben wurde und weiter einer Sensation gleichen würde, ist nach wie vor da. Da auch der FC St. Pauli (0:3 gegen Hannover 96), der Hamburger SV (1:1 in Sandhausen) und Werder Bremen (1:1 gegen Ingolstadt) am Wochenende Punkte liegen ließen, liegen die Lilien als Dritter nur einen Zähler hinter Tabellenführer Werder. Ein absolutes Topteam, das einsam seine Kreise zieht, gibt es in dieser Saison nicht.

"Die 2. Liga ist und bleibt ein Wahnsinn. Und es ist ein Wahnsinn, dass wir schon 41 Punkte haben und bei der Musik weiter dabei sind", fasste Lieberknecht passend zusammen. Den Druck, das steht fest, haben Teams wie der HSV, Bremen oder auch der FC Schalke 04. Dass die Lilien das Potenzial haben, die vermeintlich großen Namen zu ärgern, haben sie in der Hinrunde aber mehrfach bewiesen. Die Darmstädter müssen es schaffen, Pfeiffer und Tietz wieder in die Spur zu bekommen. Dann ist alles möglich. Verschenken sollten sie diese Chance nicht.