Spannend, spannender, 2. Fußball-Bundesliga: Der SV Darmstadt 98 tritt am Samstagabend zum Spitzenspiel bei Werder Bremen an. Die Ausgangslage sorgt für Vorfreude – und die personellen Voraussetzungen sprechen für die Lilien.

Keine Frage: Am 17. Oktober des vergangenen Jahres ging es nicht allein um Fußball. Schmähplakate und auch der eine oder andere gesangliche Gruß Darmstädter Fans an Markus Anfang begleiteten an jenem Sonntagnachmittag ein maximal gesprächswertiges Zweitliga-Spiel zwischen dem SV98 und Werder Bremen. Endstand: 3:0. Die Laune des Lilien-Anhangs: prächtig. Das Rennen um die besten Tabellenplätze: schon damals spannend wie lange nicht.

Exakt 153 Tage später kommt es an diesem Samstag (20.30 Uhr) zum Rückspiel der Darmstädter in Bremen – nicht aber zu einem erneuten Wiedersehen mit Ex-Trainer Anfang, dessen Abschied aus Südhessen und Wechsel zum SVW vor der Saison bereits alles andere als geräuschlos über die Bühne gegangen war.

Anfangs Ende ist Bremens Wende

Der 47-Jährige, der seinen Impfpass gefälscht und seinen Job an der Weser verloren hat, hat dadurch auch den Weg für seinen Nachfolger Ole Werner frei gemacht – und gleichzeitig für eine enorme Leistungssteigerung, dank der die Hanseaten aktuell voll und ganz um den Aufstieg mitspielen. Werder gegen Darmstadt, Dritter gegen Zweiter: Aus Sicht der Lilien steht einmal mehr ein Spitzenduell an.

"Dass wir in der Situation sind, jetzt wieder einmal ein Topspiel bestreiten zu können, zeigt, was die Mannschaft bisher geleistet hat", sagt Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht. Von den vergangenen zehn Spielen hat seine Mannschaft nur eines verloren, das 0:5 gegen den Hamburger SV vor einigen Wochen erscheint rückblickend immer mehr wie ein Ausrutscher, wie eine 5 in Mathe, die es in einem sonst bockstarken Zeugnis eben auch mal geben kann.

Lieberknecht: So ein Spiel ist ein Privileg

"Wir als Darmstadt 98 sehen sowohl unsere aktuelle Situation als auch so ein Topspiel an einem Samstagabend gegen Werder Bremen immer noch als ein Privileg an. Viele hätten das vor der Saison nicht gedacht", so Lieberknecht. Besonders auffällig: Mit jeweils 14 Siegen, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen und damit genau 48 Punkten liegen SVD und SVW nach 26 Spieltagen absolut gleichauf. Einzig in Sachen Tordifferenz hat Darmstadt (+ 20) im Vergleich zu Bremen (+ 14) die Nase vorn. Dennoch warnt Lieberknecht ganz besonders vor dem Sturm der Gastgeber.

"Wir müssen gegen Werder sehr wachsam sein – egal, wer bei ihnen nach dem Ausfall von Marvin Ducksch (Corona; d. Red.) in der Offensive spielen wird", sagte der Lilien-Coach. Während er wohl lediglich auf den gelbgesperrten Innenverteidiger und seit Monaten sehr formstarken Patric Pfeiffer verzichten muss, sieht sich Werner in Bremen mit einem etwas komplizierteren Personal-Puzzle konfrontiert. Neben Ducksch fallen unter anderem Kapitän und Abwehrchef Ömer Toprak, Mitchell Weiser sowie Marco Friedl aus.

2. Liga: Mehr Spannung geht kaum

Unabhängig vom Personal ist klar: Das Topspiel zwischen Werder und Darmstadt ist der Auftakt zur Crunchtime dieser Zweitliga-Saison. Nach dem Match und der anschließenden Länderspielpause warten sowohl auf die Lilien als auch auf den SVW weitere Aufstiegsaspiranten wie der 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und der FC St. Pauli. Spannung? Garantiert. Es dürfte also am Samstagabend weniger um Schmähplakate oder -Gesänge gehen – und vielmehr um Fußball.

So könnte Darmstadt 98 bei Werder Bremen spielen:

