Aaron Seydel hat Darmstadt 98 mit seinem Treffer einen wichtigen Punkt bei Hannover 96 gesichert. Verdrängt der Stürmer nun einen der Konkurrenten Luca Pfeiffer oder Phillip Tietz? Trainer Torsten Lieberknecht ordnet die Lage ein.

Nach 57 Minuten war der Arbeitstag von Phillip Tietz am Sonntagnachmittag in Hannover beendet. Darmstadt 98 lag zu diesem Zeitpunkt mit 1:2 hinten, Edeljoker Aaron Seydel sollte nun die zweite Niederlage in Folge verhindern. Eine weitere Pleite nach der Klatsche gegen den Hamburger SV hätte den aktuellen Tabellenvierten wohl aus der Spur gebracht, das Selbstvertrauen weiter gesenkt.

Seydel überzeugt als Joker

Doch der Zwei-Meter-Stürmer verhinderte das Abdriften der Lilien und traf nur vier Minuten nach seiner Einwechslung. Der platzierte Kopfball des 26-Jährigen fand den Weg ins gegnerische Gehäuse. Die zunächst vom Linienrichter geahndete Abseitsposition kassierte der VAR ein, der Treffer zählte.

Während das in der Hinrunde so treffsichere Sturmduo Luca Pfeiffer und Phillip Tietz inzwischen schon seit jeweils sechs Partien auf ein Tor wartet und mehr und mehr durchhängt, springt Seydel regelmäßig in die Bresche. "Bei ihm hätte es ja vergangene Woche fast schon geklappt", verwies Kapitän Fabian Holland auf dessen Traumtor gegen den HSV, das aber wegen einer Abseitsstellung nicht zählte.

Lieberknecht lobt Seydel

Seydel steht dennoch bereits bei drei Saisontoren. Nach langer Verletzungspause (Achillessehne) wird der in Langen (Offenbach) geborene Angreifer immer wichtiger. Ende November traf er erstmals in dieser Saison zur Vorentscheidung in Aue. Es folgten Tore in Ingolstadt und nun auch in Hannover. "Er fühlt sich seit längerer Zeit körperlich sensationell gut. Aaron hat sehr stark an sich gearbeitet und so eine Konkurrenzsituation geschaffen", lobte ihn Trainer Torsten Lieberknecht, der vor wenigen Tagen positiv auf Corona getestet wurde.

Pfeiffer und Tietz, die in der Hinrunde jeweils zwölf Tore zum Erfolg beisteuerten, durchlaufen nun schon länger eine Durststrecke, waren auch in Hannover erschreckend wenig am Lilien-Spiel, geschweige denn an Torchancen, beteiligt. "Sie gehen unterschiedlich damit um", erklärte Lieberknecht. "Luca macht sich weniger einen Kopf. Er weiß, dass der Ball irgendwann einschlägt. Phillip zeigt sehr viel Einsatz und Engagement und will so zu seinen Abschlüssen kommen."

"Seydel hat sich in eine sehr gute Position gebracht"

Ob möglicherweise eine schöpferische Pause für einen der beiden Topangreifer hilft? Der Lilien-Trainer, der sich aktuell mit leichtem Husten und laufender Nase in der Quarantäne befindet, möchte sich mit Blick auf das Duell gegen Hansa Rostock am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) nicht festlegen: "Es ist schwierig, ein Gefühl zu bekommen, wenn man nicht vor Ort ist." Lieberknecht sprach Seydel aber Mut zu: "Aaron hat Selbstvertrauen getankt und sich in eine sehr gute Position gebracht."

