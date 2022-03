Der SV Darmstadt 98 dreht ein verloren geglaubtes Spiel gegen Heidenheim. Weil die Moral stimmt – und weil Stürmer Phillip Tietz seine persönliche Flaute überwindet.

Audiobeitrag Audio Darmstadt 98 mit irrer Aufholjagd Audio Freude bei Darmstadt 98. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Diesen Knoten hat man wohl bis Nordhessen platzen hören. Es lief die 81. Minute im Spiel des SV Darmstadt 98, als beim Stand von 1:2 ein Freistoß von Tobias Kempe in den Strafraum des 1. FC Heidenheim segelte. In der Mitte stieg Phillip Tietz hoch, nickte den Ball schulbuchmäßig ein und rannte umweglos vor die Kurve, um ausgelassen zu jubeln. Selten war einem Spieler die Erleichterung über ein Tor so anzusehen.

"Das war ein Befreiungsschlag, ich bin extrem erleichtert", sagte ein glücklicher Tietz nach dem Spiel, das die Lilien trotz 0:2-Rückstand noch 3:2 gewannen – und sich nun die Spiele der Konkurrenz am Wochenende entspannt als Tabellenführer angucken können. Auch dank Tietz‘ 13. Saisontor, das erste seit acht Spielen. "Klar habe ich nicht so performt. Das Tor tut mir als Stürmer nach dieser Flaute extrem gut."

"Scheißegal, wer die Tore macht"

Die starke Offensive mit Tietz und Luca Pfeiffer, in der Hinrunde je zwölfmal erfolgreich, war einer der Hauptgründe, dass die Hessen so überraschend deutlich im Aufstiegsrennen mitmischen. Zuletzt aber stotterte der Motor beim kongenialen Duo. Tietz traf acht Spiele nicht, Pfeiffer wartet seit Ende November auf ein Tor. Fast bezeichnend eine Szene des Duos in der ersten Hälfte, als Pfeifer Tietz beim Stand von 0:0 in aussichtsreicher Situation den Ball vom Fuß nahm.

Pfeiffer wartet zwar noch auf seinen 13. Treffer, "es ist aber scheißegal, wer die Tore macht", so Tietz. Wichtiger ist eh der Dreier, mit dem die Lilien erneut Ansprüche anmelden. Und das gegen einen unangenehmen Gegner, der selbst leise Aufstiegsambitionen hegt. "Wir haben eine Wahnsinns-Moral gezeigt. Wir haben viel für das Spiel tun müssen", sagte Torsten Lieberknecht nach dem Spiel, der auch explizit die Einwechselspieler hervorhob: "Entscheidend ist, dass die Einwechsler ein super Zeichen gesetzt haben. Die Truppe ist immer parat", so Lieberknecht mit Blick auf Marvin Mehlem und Aaron Seydel, die für den Anschlusstreffer verantwortlich zeichneten.

"Es ist ein unglaublicher Tag"

Und so den Weg für Tietz‘ Ausgleich ebneten. "Ich freue mich für Phillip", so Lieberknecht. "Wir haben uns gestern im Training viel Zeit für Standards genommen, das ist eine Waffe. Philipp hat gestern schon angedeutet, dass er den Riecher hat. Das hat er heute bestätigt."

Wie groß die Erleichterung dann war, zeigte sich auch, als Tietz nach Abpfiff erneut vor die Fans ging, um zu feiern. "Es ist ein unglaublicher Tag, wir liegen 0:2 zurück und drehen das Spiel. Da sieht man die Mannschaftsleistung, das ist die pure Energie", so Tietz. Auf dem Platz und beim Jubel vor den Fans gleichermaßen.