Fabian Holland und Co. bedanken sich in Sandhausen bei den mitgereisten Lilien-Fans. Bild © Imago

Nur 1:1? Immerhin 1:1? Der SV Darmstadt 98 kommt im Zweitliga-Abstiegskampf nur schwer voran. Trotzdem glauben die Lilien weiter fest an ihre sportliche Rettung.

Der SV Darmstadt 98 kommt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga weiter nur in Trippelschritten voran. Beim 1:1 (0:1) in Sandhausen blieb der Tabellenvorletzte zwar schon zum achten Mal nacheinander ungeschlagen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz schrumpfte aber lediglich von vier auf drei Punkte.

"Immerhin: Wir haben den Rückstand verkürzt", sagte Kapitän Aytac Sulu trotzig. "Seit Wochen ist bei uns eine Mannschaft zu sehen, die alles gibt und sich den Klassenerhalt erarbeiten und verdienen will. Das macht mich sehr optimistisch für die nächsten Spiele."

Vorne hapert es schon länger

Die verbliebenen drei Gegner der regulären Saison sind Union Berlin (Heimspiel), Jahn Regensburg (auswärts) und Erzgebirge Aue (Heimspiel). "Wir sind seit Wochen auf einem guten Weg und wurden in den vergangen Spielen immer mit Punkten belohnt. Da müssen wir einfach dranbleiben", sagte auch Verteidiger Fabian Holland.

Das große Problem der Lilien bleibt jedoch die Offensivschwäche. In den acht Spielen ohne Niederlage schoss die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster nur acht Tore. Das ist zu wenig, um derart wichtige Spiele wie in Sandhausen am Ende auch zu gewinnen.

"Mannschaft hat alles rausgefeuert"

Bereits in der 10. Minute geriet Darmstadt am Samstag durch Denis Linsmayer in Rückstand. Trotz mehrerer Großchancen reichte es danach nur noch zum Ausgleichstor durch Tobias Kempe (50./Foulelfmeter).

"Wir haben eine Darmstädter Mannschaft gesehen, die unbedingt gewinnen wollte. Wir wussten aber auch, dass es gegen die beste Defensive der Liga nicht einfach werden würden", sagte Schuster. "Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, denn die Mannschaft hat alles rausgefeuert und ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, auch wenn das von der Optik in der ersten Halbzeit vielleicht nicht so aussah."

Lilien-Fans bevölkern Sandhausen

Die Fans der Südhessen glauben ebenfalls noch an die Rettung. Von den 10.269 Zuschauern in Sandhausen kam etwa die Hälfte aus Darmstadt. "Das ist ein riesiger Support, der nicht alltäglich ist", meinte Schuster. "Wir können glücklich sein, dass die Fans heute so da waren und uns auch in schwierigen Phasen immer gepusht haben."

