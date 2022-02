Kurz vor Toreschluss ging es noch rund beim SV Darmstadt 98. Mit Erich Berko und Benjamin Goller verließen gleich zwei Offensiv-Allrounder die Lilien. Neu verpflichtet wurde aber niemand - aus guten Gründen.

Videobeitrag Video Aufstiegstraum! Kehren die Lilien zurück in die 1. Liga? I Heimspiel 31.01.22 I sport Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Am Ende wurde es doch noch einmal hektisch beim SV Darmstadt 98 am sogenannten Deadline Day. Verlief die Winter-Transferperiode bei den Lilien vorher in ruhigen Bahnen und relativ ereignisarm, vermeldeten die Südhessen am 31. Januar gleich zwei Abgänge: Erich Berko zieht es gut sechzig Kilometer nach Süden zum SV Sandhausen, Benjamin Goller noch vierzig Kilometer weiter zum Karlsruher SC. Ersatz gab es für die beiden nicht - aus guten Gründen.

Es ist eine kleine Frust-Vorbeuge-Strategie der Lilien, die da zu Wochenbeginn Einzug hielt. Auf den offensiven Außenpositionen, auf denen Berko und Goller beheimatet sind, haben die Darmstädter ein personelles Überangebot. Berko kam in dieser Spielzeit nur zwölfmal zum Einsatz, stand bei nur zweimal in der Startelf. Goller absolvierte gar nur elf Spiele, nach dem 13. Spieltag gar keins mehr und stand in den vergangenen Partien teilweise nicht einmal mehr im Kader.

Lilien-Außenbahnspieler in Top-Form Skarkes Leistungs-Explosion und eine offene Frage Erster Saionstreffer und absoluter Stammspieler: Für Tim Skarke läuft's gerade richtig beim SV Darmstadt 98. Andere Profis müssen dafür den Kürzeren ziehen. Und Skarke selbst hat eine wichtige Frage zu klären. Zum Artikel

Transfers nahmen erst spät Fahrt auf

Trainer Torsten Lieberknecht plante also schon länger nicht mehr mit dem Duo. Bevor hier Unmut hätte entstehen können, verabschiedeten die Lilien beide an Zweitliga-Konkurrenten, die, im Gegensatz zu den Lilien, nicht um den Aufstieg mitspielen. Auch wenn die Transfers nach hr-sport-Informationen erst spät Fahrt aufnahmen ein cleverer Schachzug, bei dem personell nicht nachgerüstet werden musste.

Schon jetzt haben die Lilien in der Offensive namhafte Akteure, die vornehmlich auf der Bank Platz nehmen müssen. Mathias Honsak, Braydon Manu und Aaron Seydel trifft es aktuell. "Wenn man sieht, dass die Darmstädter Honsak reinbringen können, dann muss man ihnen ein großes Kompliment für diesen Kader aussprechen", urteilte bereits KSC-Trainer Christian Eichner nach dem 2:2 der Karlsruher in Darmstadt zum Jahres-Auftakt.

Ticker Das war der Deadline Day im Liveticker Das Wintertransferfenster ist geschlossen. Wen hat die Eintracht noch geholt und für wann? Was hat Darmstadt 98 gemacht? Und gab es sonst irgendwo in Hessen noch Sensationstransfers? Falls ja, stehen sie im Liveticker zum Deadline Day. Mehr lesen

Aufstieg? "Das würde ich unterschreiben"

Auch die Konkurrenz weiß also um die Stärke der Lilien und ihres Kaders. Als nächster soll das der Hamburger SV erfahren. Die Südhessen empfangen am Sonntag (13.30 Uhr) die Hansestädter zu einem echten Top-Spiel und wollen unter Beweis stellen, dass sie zurecht auf Tabellenplatz eins stehen - und diesen auch verteidigen können.

Wohin das alles bei den 98ern noch führen kann, da hat Marco "Toni" Sailer, Aufstiegsheld von 2014 und 2015, eine Ahnung, wie er im heimspiel! am Montagabend verriet. "Dass sie den Aufstieg packen können, würde ich aktuell definitiv so unterschreiben", so Sailer. "Was ich so mitbekomme, ist, dass der Teamgeist fast noch besser sein soll als bei uns damals." Gegen Hamburg soll das erneut bewiesen werden. Auch wenn der Kader jetzt etwas kleiner daherkommt.

Videobeitrag Video Huskies - Rentner und Youngster ins Saisonfinale | hessenschau Sport vom 01.02.2022 Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags