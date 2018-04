Darmstadt 98 hat mit dem klaren Sieg gegen Union Berlin einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Lilien freuten sich dabei auch darüber, dass sie endlich einmal nicht bis zum Ende zittern mussten.

Der Biersponsor des SV Darmstadt 98 wünscht den Fans am Böllenfalltor kurz vor Anpfiff immer "spannende 90 Minuten". Dabei sehnen bei den Lilien doch alle seit Wochen endlich mal das Gegenteil herbei. Einmal keine knappe Partie, einmal nicht bis zum Ende zittern in dieser Saison, in der bislang so viele Hoffnungen unerfüllt geblieben sind und statt des Wiederaufstiegs Abstiegskampf auf dem Programm steht.

Am Samstag, beim 3:1 gegen Union Berlin, war es aus Darmstädter Sicht endlich mal wieder so weit. Nach 35 Minuten führten die Südhessen mit 3:0, die Partie war gelaufen, ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt geschafft. Daran änderte auch der späte Treffer der Gäste nichts. "Wir haben beim Mittagessen vor dem Spiel zusammengesessen und gesagt, wie schön wäre es, wenn wir einfach mal zur Halbzeit 3:0 führen", erzählte ein sichtlich erleichterter Felix Platte nach der Partie. In der Tabelle liegen die Lilien damit zwar weiter auf Rang 17, sind aber wieder in Schlagdistanz zu gleich mehreren Konkurrenten, wie Trainer Dirk Schuster kämpferisch kommentierte.

Holland erzwingt die Führung

Dass es einmal einen leichteren Erfolg gab, lag an der offensiven Effizienz der Lilien. Schon in den jüngsten Partien hatte sich der SVD zunehmend mehr Gelegenheiten erspielt, diese aber teils leichtfertig, teils unglücklich unverwertet gelassen. Am Samstag war das anders: Vier Schüsse, drei Tore – so die Bilanz der ersten 35 Minuten. So gewinnt man Spiele.

Großen Anteil an dieser Chancenverwertung hatte der Kampfgeist der Hausherren gegen zugegeben lasch wirkende Berliner. Beim 1:0 wühlte sich Fabian Holland durch den Union-Strafraum, legte sich den Ball auf dem Hintern sitzend selbst noch vor, rappelte sich auf und schob ein (12.). "Der Treffer von Fabi war sinnbildlich für die Mentalität der Mannschaft. Er wollte das Tor unbedingt machen", lobte Schuster danach und hatte damit durchaus Recht.

Weiter auf Rang 17

Denn auch beim zweiten Treffer war eine Energieleistung vorentscheidend. Der sonst wieder zu verspielte Dong-Won Ji schraubte sich bei einer Flanke in den Union-Strafraum so dynamisch in die Luft, das man meinen konnte, er hätte ein Trampolin benutzt. Dadurch gewann er das Kopfballduell gegen gleich mehrere Berliner Verteidiger, Platte (21.) musste nach der Vorlage seines Sturmpartners nur noch einschieben. Und auch beim dritten Treffer war es der größere Wille der Gastgeber bei einem durch den Strafraum flippernden Ball, der schlussendlich für Plattes Schuss und zweiten Treffer sorgte (35.).

Offensive Effizienz und Kampfgeist. Klingt vertraut, oder? Es sind zwei der Eckpfeiler der Erfolgslehre von Trainer Schuster, die in Darmstadt offenbar langsam wieder greift. Es wird das Rezept für die letzten Spiele bleiben müssen, denn in dieser verrückten zweiten Liga sind die 98er trotz neun Partien ohne Niederlage und 37 Punkten immer noch auf einem direkten Abstiegsrang. Auch wenn es endlich mal keine 90 spannenden Minuten waren – es bleiben mit Sicherheit noch mindestens zwei spannende Spiele für die SVD-Fans.