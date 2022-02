Die Lilien sind in der Tabelle nun wirklich wieder in der Jäger-Position.

Nur ein Punkt in Hannover, Tabellenführung futsch - dennoch ist die Laune beim SV Darmstadt 98 alles andere als schlecht. Nach dem Remis in Hannover freuen sich die Lilien vor allem darüber, dass die HSV-Partie abgehakt ist.

In einer Frage herrschte beim SV Darmstadt 98 nach dem 2:2 gegen Hannover am Sonntag große Einigkeit. Klar, die Tabellenführung war futsch, aber die Leistung, der Einsatz, die Einstellung, das stimmte alles wieder eine Woche nach dem schmerzhaften 0:5-Debakel gegen den Hamburger SV. Und das war viel wichtiger als der verlorene Platz an der (Tabellen-)Sonne.

"Viele Sachen waren heute besser", atmete Kapitän Fabian Holland nach der umkämpften und ausgeglichen Partie auf. "Hier in Hannover ist es schwierig. Wir müssen auf dem Boden bleiben. Wir wussten, dass wir nicht jeden Gegner wegfegen. Daher nehmen wir den Punkt gerne mit."

Sturm-Duo hängt weiter durch

Natürlich funktionierte längst nicht alles im Spiel der Lilien. Hinten bleiben die Südhessen gefährlich wacklig, vorne fehlte auch gegen die 96er ein wenig die Durchschlagskraft. Das Traum-Sturm-Duo Phillip Tietz/Luca Pfeiffer hängt nun schon seit mehreren Wochen durch. Gegen Hannover war von beiden wenig bis nichts zu sehen, die zwei Tore der Darmstädter fielen nach Standards. Einmal traf Ersatzmann Aaron Seydel, einmal half Hannover per Eigentor.

Und dennoch sind sie in Darmstadt froh, dass sie raus aus dem HSV-Modus sind. Eine zweite Pleite in Folge hätte für reichlich hängende Köpfe gesorgt, das Remis nehmen die Lilien gerne mit. "Der Punkt geht auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt", erklärte Tobias Kempe. "Es ist ein total faires 2:2", bekannte auch Kai-Peter Schmitz, der für den positiv auf das Coronavirus getesteten Torsten Lieberknecht in der ersten Reihe stand.

Tabelle? "Es ist alles gut"

Und was ist nun mit der verlorenen Tabellenspitze? "Es sind super Mannschaften oben dabei. Es ist alles eng. Wir sind immer dran. Es ist alles gut", betonte Kempe. Schmitz sah es ähnlich: "Wir spüren keinen anderen Druck als sonst auch. Ob wir Erster, Dritter oder Vierter sind: Wir gehen raus und wollen die Spiele gewinnen. Wir wollen oben ranschnuppern und so lange wie möglich oben dran bleiben."

Und dass die Lilien gerne in der Jäger-Position sind, hatten die Darmstädter ja oft und gerne betont. Tabellarisch sind sie es jetzt ja auch wieder. Dann kann der neuerliche Angriff auf die Spitze ja beginnen.