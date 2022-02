Darmstadt 98 ist weiter mittendrin im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Seit Jahresbeginn wackelt die Defensive der Lilien aber bedenklich, besonders bei Standards. So gingen im Jahr 2022 schon mehrere Punkte flöten.

Viel wurde zuletzt über den Stotter-Sturm der Lilien geschrieben. Nicht vollkommen zu Unrecht. Immerhin wartet das in der Hinrunde noch so erfolgreiche Duo aus Philipp Tietz und Luca Pfeiffer noch immer auf den ersten Pflichtspieltreffer im Jahr 2022. Richtig ist aber auch: Das Toreschießen ist nicht das größte Problem der Lilien.

In drei von fünf Spielen im Jahr 2022 trafen die Darmstädter doppelt. Ob nun Aaron Seydel, Tobias Kempe oder Tim Skarke: Irgendwer macht das Ding vorne schon rein bei den Südhessen. "Das macht uns unausrechenbar", freute sich Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Sieg über Ingolstadt noch über die Darmstädter Torschützen-Diversität. Dass der SV98 trotzdem erst einen Sieg auf dem Jahreskonto hat, liegt an den vielen Gegentoren, die er kassiert.

Zwei Gegntore pro Partie

Zehn Mal musste Keeper Marcel Schuhen in den vergangen fünf Spielen hinter sich greifen. Das sind exakt zwei Gegentore pro Partie. Viel zu viel für einen Aufstiegs-Anwärter. In der Rückrunde wackelten nur fünf Teams noch bedenklicher als die vor allem bei Standards anfälligen Lilien, die selbst gegen ein schwaches Hansa Rostock zuletzt den Ausgleich nicht verhindern konnten.

"Als Verteidiger willst du immer Tore verhindern. Und wenn du Tore bekommst, analysierst du das, egal ob das aus dem Spiel heraus passiert oder nach einem Standard", sagte Innenverteidiger Thomas Isherwood in einer Medienrunde am Mittwoch. Problematisieren will er die schwächelnde Defensive aber nicht. Nach dem Selbstverständnis der Lilien läuft die Saison weiterhin gut.

Kein Muster erkennbar

Das kann man den Südhessen auch gar nicht verübeln. Immerhin stehen sie noch immer auf einem überragenden dritten Platz. Und: Sie mögen zwar 2022 erst ein Spiel gewonnen haben, sie haben aber auch nur ein einziges bisher verloren. Gegen den Hamburger SV setzte es gleich fünf Gegentore auf einmal. Hinten stimmte in diesem Spiel gar nichts bei den Südhessen. Vielleicht war diese Partie aber auch der berühmte Ausreißer nach unten und sollte nicht als Maßstab herhalten.

Alles also gar nicht so schlimm in der Lilien-Defensive? Zumindest Isherwood sieht kein Muster an Fehlverhalten, das ihn beunruhigen würde. "Jeder Gegner ist anders, jedes Spiel ist anders", gibt der Schwede zu bedenken. Der Teamgeist sei nach wie vor intakt. Und das sei ohnehin das definierende Element in Darmstadt. Wieder einmal ein Spiel gewinnen – am besten auch noch zu Null – könnte aber auch nicht schaden.