Mathias Honsak (blaues Trikot) und Darmstadt 98 empfangen am Sonntag den Hamburger SV.

Zweitliga-Kracher am Sonntag

Angreifen, nicht nur verteidigen: Trainer Torsten Lieberknecht verspricht für das Top-Spiel gegen den Hamburger SV einen engagierten Auftritt des SV Darmstadt 98. Zu gewinnen gibt es drei Punkte – und die Aussicht auf wesentlich mehr.

Auf den Charaktertest beim Schlusslicht folgt das Top-Spiel gegen einen Aufstiegsfavoriten: Nach dem 2:0 in Ingolstadt und der rund zweiwöchigen Länderspielpause empfängt der SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr) den Hamburger SV. Und allein der Blick auf die Tabelle verrät: Für Duelle wie dieses wurden Begriffe wie "Gradmesser" und "richtungsweisend" erfunden.

"Es macht gar nicht so viel Sinn, über Favoritenverhältnisse zu sprechen", dämpft Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht allerdings allzu übertriebene Erwartungen an das Kräftemessen zwischen Tabellenführer und Tabellenfünftem. "Wir als ambitionierter Zweitligist wollen uns nicht mit dem HSV vergleichen oder uns mit den Hamburgern auf eine Höhe stellen. Trotzdem wollen wir am Sonntag aggressiv spielen und wieder zeigen, dass wir Offensivfußball können."

Darmstadt kann Hamburg auf acht Punkte distanzieren

Fakt ist: Auch nach diesem Spiel ist die Zweitliga-Saison noch lange nicht zu Ende. Fakt ist aber ebenfalls: Mit einem Sieg könnten die Südhessen die Norddeutschen – neben Werder Bremen und dem FC Schalke 04 eines von drei Schwergewichten der Liga – auf vorübergehend acht Punkte distanzieren. Was für den HSV, der zu allem Übel auch noch hinter dem Stadtrivalen und Tabellenzweiten St. Pauli herhechelt, ein herber Rückschlag wäre – für den SV98 wäre es der nächste Big Point.

Für den 13. Darmstädter Saisonsieg spricht neben der eigenen Konstanz möglicherweise auch der Ausfall von Hamburgs gelbgesperrtem Spielmacher Sonny Kittel, den HSV-Trainer Tim Walter "über das Team" kompensieren will. Was dagegen spricht? Ganz klar: die Formkurve der Hanseaten, die inklusive DFB-Pokal seit Mitte Dezember und damit seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen sind. Vorläufiger Höhepunkt war neben dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale jüngst das 2:1 in der Liga gegen St. Pauli vor rund zwei Wochen.

"Es wird viele unterschiedliche Phasen innerhalb der 90 Minuten geben", prognostiziert Lieberknecht. "Wir werden auch mal tief verteidigen müssen. Die Hamburger wissen aber auch, dass wir in der Lage sind, aus einer ordentlichen Defensive heraus unsere brutale Stärke in Umschaltaktionen zu zeigen. Wir brauchen eine außergewöhnliche Leistung in allen Mannschaftsteilen, um an diesem Tag zu bestehen."

Sollte den 98ern genau dies tatsächlich auch gelingen, dürften sie die folgenden Wochen womöglich etwas entspannter angehen können. Auf den HSV-Kracher folgen mit den Spielen in Hannover (13. Februar), gegen Hansa Rostock (20. Februar) und bei Dynamo Dresden (26. Februar) vermeintlich einfachere Aufgaben aus der zweiten Tabellenhälfte. Oder etwa doch nicht? In der Hinrunde hatten die Darmstädter nach dem damaligen Ausrufezeichen im Hamburger Volkspark (2:2) zwar mit 4:0 gegen Hannover siegen können, in Rostock aber gab es anschließend eine 1:2-Niederlage.

Lieberknecht: "Große Lust spürbar"

"Bei uns ist eine große Lust spürbar, jedes Zweitliga-Spiel mit seinen Reizen anzugehen", sagt Lilien-Coach Lieberknecht. "Meine Mannschaft verkörpert einen Mix aus Spaß, Freude und der Tatsache, immer angreifen und nicht nur verteidigen zu wollen. Wir haben Lust darauf, aktuell ein gewichtiger Teil der zweiten Bundesliga zu sein." Mit einem Sieg gegen den Hamburger SV ist genau das mehr denn je möglich.

So könnte Darmstadt 98 gegen den Hamburger SV spielen:

