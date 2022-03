Der SV Darmstadt 98 trifft mit viel Selbstvertrauen und voller Kapelle auf den SV Sandhausen. Das Team kann im Aufstiegsrennen wieder vorlegen. Trainer Torsten Lieberknecht steht vor harten Entscheidungen bei der Aufstellung.

Die Titulierung überraschte zunächst, doch Fabian Schnellhardt hatte recht. Der Mittelfeldmann der Lilien sprach unter der Woche in einer Medienrunde beim Blick auf die Partie gegen Sandhausen (Freitag, 18.30 Uhr) von einem "kleinen Spitzenspiel". Der Hintergrund: Sandhausen schaffte in der Rückrunde genauso viele Siege und Punkte wie die Lilien. In jener Tabelle der zweiten Saisonhälfte stehen die Südhessen auf Rang drei, Sandhausen aufgrund der besseren Tordifferenz auf Rang zwei.

"Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel", bemerkte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag auf der Pressekonferenz dazu. "Sandhausen hat gerade durch die Wintertransfers einen neuen Geist geschaffen."

Sandhausen kam gestärkt aus der Winterpause

Der abstiegsbedrohte Gast fliegt zwar permanent unter dem Radar der Öffentlichkeit, kann sich aber durch seine lange Zugehörigkeit in der Liga auch immer wieder interessante Transfers leisten. Unter anderem kamen im Winter der erfahrene Tom Trybull, Ex-98er Dario Dumic aus der niederländischen Eredivisie, der Ex-Schalker Ahmed Kutucu und auch ein gewisser Erich Berko aus Darmstadt. "Ich gehe davon aus, dass Erich spielen kann", sagte Lieberknecht. Zuvor hatte der kicker berichtet, Berko dürfe wegen einer Vereinbarung nicht auflaufen.

Der Offensivmann hatte Darmstadt im Winter verlassen, weil er nicht genügend Einsatzzeiten bekam. Der Kader der Lilien ist auch jetzt noch so üppig besetzt, dass Trainer Lieberknecht vor Härtefällen bei der Benennung des Spieltagskaders und auch der ersten Elf steht. Derzeit wären alle Mann einsatzbereit. Der Coach berichtete dazu: "Wir waren auch ein bisschen unruhig im Kader, weil die Ansprüche gestiegen sind."

Härtefälle im Mittelfeld und Angriff

Am Freitag gegen Sandhausen könnten die Entscheidungen wieder schwer werden. Im defensiven Mittelfeld kehrt Klaus Gjasula nach abgesessener Gelbsperre zurück. Auch angesprochener Schnellhardt und Marvin Mehlem (nach starkem Auftritt gegen Heidenheim) drängen in die Startformation. Einzig Tobias Kempe scheint gesetzt, gleichwohl die Darmstädter überlegen, ihn wie schon im Heimspiel gegen Rostock in den Angriff zu ziehen.

Allerdings steht auch in diesem Bereich ein Luxusproblem an: Philipp Tietz hat zwar seine Torflaute beendet, doch Luca Pfeiffer wartet immer noch auf ein Erfolgserlebnis. Der etatmäßige Joker Aaron Seydel untermauerte jüngst mit Toren seine Ambitionen. So wird am Böllenfalltor bereits spekuliert, dass Pfeiffer auf die Bank müsse. "Wir haben Variationsmöglichkeiten", deutete der Trainer am Freitag an - wohlgemerkt auch bei der Grundformation.

Pfeiffer hat gute Erinnerungen ans Hinspiel

Seydel überzeugte meist, wenn er als Joker auf eine müde Abwehr traf - von Beginn an entwickelte er bislang noch nicht die gleiche Durchschlagskraft. Und Kempe könnte gegen Sandhausen eher als Kreativposten im Zentrum gefragt sein. Durchaus möglich also, dass Lieberknecht seinem Hinrunden-Traumduo Tietz/Pfeiffer weiter das Vertrauen schenkt. Beim 6:1 im Hinspiel hatten beide jeweils einen Doppelpack geschnürt.

So könnte Darmstadt 98 gegen Sandhausen spielen:

