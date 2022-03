Heimspiel am Freitagabend

Der SV Darmstadt 98 empfängt am Freitagabend den 1. FC Heidenheim. Lilien-Coach Torsten Lieberknecht baut auf die eigenen Fans – und hat vor dem Anpfiff noch ein Gedankenspiel zu erledigen.

Videobeitrag Video Lieberknecht: "Ich würde Flüchtlinge aufnehmen." | hessenschau Sport vom 03.03.2022 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht blickt voller Vorfreude auf das Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr). "Das Wetter ist geil. Der Gegner ist geil. Und wir sind es auch", sagte Lieberknecht. "Ich hoffe, dass uns die Fans auch in schwierigen Momenten genau die Unterstützung geben, sodass wir als Sieger vom Platz gehen können." Im Stadion am Böllenfalltor sind am Freitagabend 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

"Heidenheim ist das starke Brett, das du bohren musst", so Lieberknecht. "Wir wissen, dass die Heidenheimer im Luftzweikampf die beste Mannschaft der zweiten Liga sind. Zudem sind sie die laufstärkste Mannschaft der Liga und legen pro Spiel über 120 Kilometer zurück. Wir müssen daher physisch gut dagegenhalten."

Kempe wieder da, Gjasula fehlt

So könnten die Lilien gegen Heidenheim spielen Bild © Imago Images

Personell kann Lieberknecht wieder auf Mittelfeldakteur Tobias Kempe zurückgreifen, Klaus Gjasula wird hingegen gelbgesperrt fehlen. "Wie wir ihn ersetzen werden, treibt mich aktuell in meinen Gedankenspielen noch um", so der Coach. Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen von Phillip Tietz (Schulterprobleme) und Patric Pfeiffer (muskuläre Probleme am Oberschenkel). "Beide haben noch Nachwirkungen aus dem Dresden-Spiel", sagte Lieberknecht.