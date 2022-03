Der SV Darmstadt 98 hat den dritten Sieg in Folge nur knapp verpasst. Gegen Sandhausen hatten die Lilien eigentlich alles im Griff, doch ein Angriff in der Schlussphase reichte den Gästen zum Punktgewinn.

Der SV Darmstadt 98 ist am Freitagabend gegen Sandhausen nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Den Führungstreffer von Aaron Seydel (17. Minute) konterte Ahmed Kutucu kurz vor Schluss (84.). Es war der erste richtig gefährliche Torschuss der Gäste im Spiel.

Seydel im zweiten Anlauf

Die Partie brauchte nicht lange, um Betriebstemperatur zu erreichen. Nach toller Kombination kam Seydel an der Strafraumkante zum Abschluss und jagte den Ball ansatzlos an die Latte (13. Minute). Nur vier Minuten später zielte der Angreifer dann etwas genauer. Mehlem schickte Seydel mit einem wunderbaren Pass in die Tiefe auf die Reise, der Stürmer behielt vor SVS-Keeper Patrick Drewes die Nerven und vollendete zum 1:0 (17.).

Das Spiel hätte zuvor allerdings auch eine andere Wendung nehmen können. Nur Sekunden vor der Darmstädter Führung war Denis Diekmeier in den Lilien-Strafraum eingedrungen. Seine Hereingabe lenkte Tobias Kempe aufs eigene Tor, der Pfosten rettete die Hausherren aber vor einem Rückstand.

Auch Tietz im Pfostenpech

Mit dem 1:0 im Rücken spielten die Südhessen dann aber befreit auf, hatten mehr Ballbesitz und Chancen. Philipp Tietz traf nach einer Ecke nur den Innenpfosten, die Sandhäuser Defensive kratze den Ball von der Torlinie (22.). Ein Freistoß von Kempe strich nur knapp über das Gehäuse (39.). Sandhausen zeigte sich zwar auch hin und wieder in der gegnerischen Hälfte, so richtig in Bedrängnis kam Lilien-Schlussmann Marcel Schuhen aber voerst nicht.

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts Grundlegendes. Ja, Schuhen musste bei einem Kopfball von Diekmeier zupacken (49.), ein Raunen ging aber auch bei dieser Szene nicht durchs Stadion am Böllenfalltor.

Kutucu trifft, Honsak nicht

Das gefährlichere Team blieben weiter die Hausherren, die das Tempo aber natürlich auch ein bisschen rauszunehmen versuchten. Kempe hatte nach Ablage von Seydel (64.) und bei einem Freistoß, den Drewes noch über die Latte lenkte (67.) gleich zwei gute Möglichkeiten auf 2:0 zu stellen. Und tatsächlich rächte sich das spät in der Partie.

Denn in der 84.Minute erspielte sich Sandhausen auf rechts etwas Platz. Eine Flanke an den zweiten Pfosten fand Kutucu, der zum glücklichen Ausgleich einschob. Mathias Honsak vergab eine Minute später freistehend aus 15 Metern die direkte Antwort der Lilien nur um Millimeter. Zwar sind die Hessen vorübergehend wieder Tabellenführer, zum Feiern war der Mannschaft nach Abpfiff aber nicht wirklich zu Mute.

SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:1 (1:0) Darmstadt: Schuhen, Ronstadt, P. Pfeiffer, J. Müller, Holland, Kempe (79. Schnellhardt), Gjasula, Skarke (72. Honsak), Mehlem (79. Manu), Tietz (72. L. Pfeiffer), Seydel



Sandhausen: Drewes, Ajdini, Dumic, Zhirov, Okoroji, Zenga (77. Kutucu), Trybull (88. Höhn), Diekmeier (72. Kinsombi) Bachmann, Soukou (88. Esswein), Testroet (77. Deville)



Tore: 1:0 Seydel (17.), 1:1 Kutucu (84.)

Gelbe Karten: Ronstadt, P. Pfeiffer, Gjasula / Ajdini, Diekmeier, Soukou



Schiedsrichter: Braun (Wuppertal)

Schiedsrichter: Braun (Wuppertal)

Zuschauer: 11.296