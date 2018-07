Der SV Darmstadt 98 geht mit großen Schritten auf den Zweitliga-Saisonstart zu. Der Konkurrenzkampf im Kader nimmt zu, die Trainingseinheiten mit Ball teilweise eher ab.

Die Profis des SV Darmstadt 98 müssen sich ein bisschen gefühlt haben wie kleine, aufgeregte Kinder an Heiligabend. Wenn der Weihnachtsbaum geschmückt ist, die Kerzen brennen und vor allem: Die Geschenke bereitliegen, die Eltern aber immer wieder daran erinnern, dass die Bescherung erst am Abend sei.

Auf dem Trainingsplatz der Lilien waren die unantastbaren Geschenke am Mittwochvormittag die großen Netze, in denen die Fußbälle aufbewahrt und transportiert werden. Bälle, die Abwehrspieler Fabian Holland und Co. während der gesamten Einheit nicht einmal in die Hände, geschweige denn an ihre Füße bekamen. Eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart in der zweiten Liga ließ Trainer Dirk Schuster noch einmal richtig ranklotzen: Stabilisations- und Sprintübungen statt Pass- oder Spielformen.

"Wenn man die Bälle auf dem Platz sieht, sie aber nicht benutzt werden, ist es für einen Fußballer natürlich nicht so schön", sagt Holland anschließend. "Aber wir können damit leben." Und das bei Temperaturen, die laut Vorhersage auf rund 35 Grad und in der prallen Sonne vermutlich noch ein bisschen höher klettern. "Es ist in diesen Tagen schon extrem, aber wir sind nicht die einzigen, die unter diesen Bedingungen trainieren. Am ersten Spieltag wollen alle topfit sein – darum geht's."

Ehe der SV98-Auftakt gegen den SC Paderborn am 5. August (15.30 Uhr) angepfiffen wird, geht es zumindest für Fans und Experten aber auch noch um etwas anderes. Die Frage nach dem Saisonziel ist insbesondere nach der turbulenten Runde 2017/18 inklusive Klassenerhalt am 34. Spieltag eine spannende, wenn auch nicht leicht zu beantwortende. "Vor der Saison ist das immer schwer einzuschätzen", sagt daher auch Holland, der sich eine "etwas ruhigere Saison" wünscht. "Wir müssen auf den Punkt genau fit sein."

Sebastian Hertner Bild © Imago

Da trifft es sich gut, dass zumindest Holland sich und seinen Teamkollegen eine ordentliche Vorbereitung bescheinigt. Vor allem für den 28-Jährigen persönlich ist das wichtig, da er mit Neuzugang Sebastian Hertner aus Aue wieder einen Konkurrenten im Rennen um den Stammplatz auf der linken Abwehrseite hat. Wie Holland seine Chancen sieht? "Das muss der Trainer einschätzen, jeder von uns will am ersten Spieltag auf dem Platz stehen." Und bis dahin werden auch die Profis von Darmstadt 98 noch die eine oder andere Übung mit Ball am Fuß absolvieren dürfen. Endlich wieder.