Darmstadt 98 gelingt im Zweitliga-Heimspiel gegen Dynamo Dresden kaum etwas. Da der Gast den Ball aber auch nicht im Tor unterbringen kann, nehmen die Lilien etwas Zählbares mit.

Darmstadt 98 hat sich im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Freitagabend mit einem 0:0 zufrieden geben müssen. Für das Team von Trainer Dimitrios Grammozis war das Unentschieden gegen den Tabellennachbarn durchaus glücklich.

Darmstadt 98 war nach der 0:4-Niederlage vom Montag in Osnabrück zunächst um Sicherheit bemüht, große Chancen waren lange Mangelware. Kevin Ehlers schoss über das Tor (8. Minute), Fabian Holland aus der Distanz direkt in die Arme des Dresdner Torhüters Kevin Broll (18.).

Pfiffe zur Halbzeit

Dynamo war insgesamt besser, es dauerte aber bis kurz vor der Halbzeit, bevor sie gefährlich vor das Tor kamen: Ein Freistoß von Patrick Ebert ging haarscharf neben das Tor (38.). Kurz darauf konnte Florian Stritzel eine Großchance von Baris Atik entschärfen. Folgerichtig ging es ohne Tore, aber mit vereinzelten Pfiffen der Zuschauer am Böllenfalltor in die Pause.

Nach der Pause agierten die Gäste schwungvoller, die größte Chance vergab Linus Wahlqvist, der aus kurzer Distanz verzog (55. Minute). Im Laufe der zweiten Hälfte kamen die Lilien allerdings besser ins Spiel und hatten nach einer guten Stunde durch Victor Palsson eine Kopfballchance.

Fünf Punkte aus vier Spielen

Das Spiel verflachte zunehmend, bis zum nächsten Aufreger dauerte es bis zur 74. Minute: Alexander Jeremejeff brachte den Ball im Tor von Stritzel unter, stand dabei aber im Abseits. Auf der anderen wurde Marvin Mehlem per Distanzschuss gefährlich (76.). In der 81. Minute verhinderte der Pfosten den durchaus verdienten Siegtreffer von Jeremejeff. So behielten die Lilien am Ende immerhin einen Punkt in Darmstadt.

"Ich denke, dass das Ergebnis total in Ordnung geht", sagte Lilien-Trainer Grammozis nach der Partie. "Ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden." Ähnlich sah es Mittelfeld-Spieler Yannick Stark: "Jedem war bewusst, dass es heute ein schweres Stück Arbeit wird. Es war ein typisches Zweitliga-Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden."

Die Grammozis-Elf hat nach vier Spielen nun fünf Punkte auf dem Konto und liegt weiterhin im Mittelfeld der Zweitliga-Tabelle. Am kommenden Spieltag müssen die Südhessen erneut am Freitagabend um 18.30 Uhr ran, dann beim SV Sandhausen.