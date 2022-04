Der Bundesliga-Traum des SV Darmstadt 98 lebt! Beim Sieg gegen St. Pauli beenden die Lilien ihren Topspiel-Fluch – und lassen Erinnerungen wachwerden.

Zumindest in der 35. Minute des Spiels der Lilien gegen St. Pauli dürfte Torsten Lieberknecht seiner Gelbsperre etwas Positives abgewonnen haben können. Nach einer Ecke von Fabian Holland kam der Ball über Mathias Bader zurück zu Holland, der Kapitän fackelte nicht lange und nagelte den Ball aus spitzem Winkel per Dropkick zum 2:0 in den Winkel. Ein Traumtor Hollands in seinem 200. Zweitligaspiel – das Lieberknecht auf der Tribüne mit bester Sicht verfolgen konnte.

"Oben war es ähnlich emotional wie unten", sagte Lieberknecht nach der Partie. Vor dem Spiel und in der Halbzeit durfte der Coach zwar zu seinem Team, ansonsten herrschte aber Kontaktverbot. Genug zwischenmenschliche Nähe gab es für Lieberknecht aber dennoch. "Ich hatte nette Sitznachbarn, vor mir saßen Pauli-Fans. Nach dem Spiel haben wir uns die Hand gegeben und haben uns fair gratuliert für einen wunderschönen Fußballabend. Die Stimmung war Wahnsinn."

"Wir sind weiter dabei, wie die Kletten"

Nicht nur wegen seiner Gelbsperre und den netten Sitznachbarn wird Lieberknecht der umkämpfte 2:1-Sieg der Lilien in Erinnerung bleiben. Auch insgesamt war es ein denkbarer Lilien-Abend. 20:30 Uhr. Flutlicht, Topspiel, und dann ein so wichtiger Sieg gegen einen direkten Aufstiegs-Konkurrenten, mit dem die Hessen zurück auf den Relegationsrang springen. "Das war ein wichtiges Zeichen, dass wir eine mentale Stabilität haben", so Lieberknecht. "Wir sind weiter dabei, wie die Kletten, und lassen uns nicht abschütteln."

Dass die Lilien mit dem Sieg auch ihren Topspiel-Fluch besiegten und nach den Niederlagen gegen Bremen, Nürnberg und Schalke wieder einen Aufstiegsaspiranten schlugen, verdankten sie dabei einer leidenschaftlichen Mannschaftsleistung. Mit Mann und Maus verteidigten die Lilien in der zweiten Halbzeit ihre Führung und brachten sie schließlich über die Zeit - zu einem nicht unverdienten Sieg.

"Nach so einem Spiel ist die Stimmung überragend"

Bei Keeper Marcel Schuhen, der nach überstandener Verletzung wieder im Kasten stand und mit einer Top-Leistung einmal mehr seinen Wert unterstrich, weckte das Erinnerungen. "Nach so einem Spiel ist die Stimmung überragend. Das Spiel erinnert an den ein oder anderen Sieg in der Hinrunde, wo wir auf diese Art und Weise alles verteidigt und alles reingeworfen haben."

Alles reinwerfen dürfte auch für die letzten drei Spiele die Devise sein, mit Aue, Düsseldorf und Paderborn haben die Lilien ein machbares Restprogramm. Und den Relegationsrang wieder in der eigenen Hand. Der Traum von der Bundesliga lebt also mehr denn je bei den Hessen. Und auch Lieberknecht wird dabei wieder voll eingreifen können. Der besseren Sicht auf der Tribüne zum Trotz.