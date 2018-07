Nach turbulenten Jahren, zwei Aufstiegen und einem Abstieg hat man beim SV Darmstadt 98 genug von all der Aufregung. Es ist kein Understatement, dass die Lilien sagen, sie wollen einfach nur eine sorgenfreie Runde spielen. Es ist herzschonend.

So lief die vergangene Saison

Um es klar zu sagen: Es war ein Desaster. Dass der Bundesliga-Absteiger mal eben locker leicht den Wiederaufstieg schafft, hat in Darmstadt niemand wirklich erwartet. Dass man mit einem für die 2. Bundesliga überdurchschnittlich gut besetzten Kader bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen muss, aber ebenso wenig.

Erst am letzten Spieltag machte Darmstadt den Klassenerhalt perfekt. Bild © Imago

Trainer Torsten Frings startete eigentlich gut in die Saison. Nach elf sieglosen Spielen in Folge fanden sich die Südhessen nach der Hinrunde aber plötzlich auf dem Relegationsplatz wieder. Es war das Ende für Frings – und der Start einer neuen Ägide unter Dirk Schuster. In der Rückrundentabelle belegten die Lilien den vierten Platz – und konnten den Abstieg gerade noch abwenden.

Wer kommt, wer geht?

Dong-Won Ji soll auch in der kommenden Saison die Lilie tragen. Bild © Imago

Wie schon in den vergangenen Jahren lassen sich die Darmstädter bei den Verpflichtungen Zeit. Neu dazugekommen sind bislang lediglich die beiden Verteidiger Marcel Franke (Norwich City) und Sebastian Hertner (Erzgebirge Aue) sowie drei Nachwuchskräfte, die ihren ersten Profivertrag unterschrieben haben. "Drei bis vier Neuzugänge", wünscht sich Trainer Schuster noch für die kommende Saison. Zwei davon sollen die Ex-Lilien Marcel Heller und Dong-Won Ji sein (beide FC Augsburg). Ji hatte der SV 98 bereits in der vorigen Saison ausgeliehen.

Die Lilien verlassen haben Kevin Großkreutz (KFC Uerdingen), Jan Rosenthal (Karriereende) und Baris Atik (Dynamo Dresden). Zudem ist Leihgabe Romain Brégerie zum FC Ingolstadt zurückgekehrt.

Der Trainer

Dirk Schuster ist in Darmstadt eine Institution. Bild © Imago

Auch wenn er eine Zeit lang weg war, Dirk Schuster ist die große Konstante in Darmstadt. Wenn einer Ruhe reinbringen kann in den zuletzt recht unsteten Club, dann ist er es. Der als Schleifer bekannte Schuster lässt seine Mannschaft in der Vorbereitung ordentlich Kondition bolzen. "Es ist bestimmt eine der härtesten Vorbereitungen, die ich bis jetzt mitgemacht habe", gibt Neuzugang Marcel Franke zu. "Aber man kann feststellen, dass wir auf jeden Fall fit sein werden zur neuen Saison."

Schusters so schlichtes wie erfolgreiches System: Hinten dicht machen, vorne Nadelstiche setzen und viel arbeiten. Mit diesem einfachen Matchplan stieg der SV98 unter Schuster erst in die 2. Bundesliga und direkt danach in die Bundesliga auf. Man schaffte im Jahr darauf gemeinsam den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse und – im vergangenen Jahr – auch den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Erwartungen an die neue Saison

Die Ansprüche in Darmstadt sind vielleicht so simpel wie das Spielsystem. Hauptsache nervenschonend. "Unser Ziel sollte sein, eine sorgenfreiere Runde zu spielen. Was dann möglich ist, muss man sehen", sagte Schuster dem hr-sport. Eine Zitterrunde wie zuletzt brauche man bestimmt nicht noch einmal.

Passieren könne es angesichts einer weitestgehend ausgeglichenen Liga aber allemal. "Die zweite Liga wird wieder genauso verrückt wie letztes Jahr – vielleicht mit Köln und Hamburg als zwei Ausreißern nach oben", so Schusters Prognose.