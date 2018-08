Bei Darmstadt 98 wird es künftig einen Sportkoordinator geben. Für diese neu geschaffene Position haben sich die Lilien die Dienste von Holstein Kiels Chefscout gesichert.

Der SV Darmstadt 98 hat Carsten Wehlmann als Sportkoordinator engagiert. Der 46 Jahre alte Ex-Profi, derzeit noch Chefscout beim Ligarivalen Holstein Kiel, tritt den neu geschaffenen Posten am 15. September an. Das gaben die Südhessen am Donnerstag bekannt.

Der frühere Torwart des Hamburger SV, von Hannover 96, des FC St. Pauli und des VfB Lübeck soll bei den Lilien unter anderem konzeptionelle Aufgaben im Bereich der Kaderplanung sowie im Scouting übernehmen. Darüber hinaus wird er das Nachwuchsleistungszentrum bei der Weiterentwicklung unterstützen.

Wehlmann noch für Holstein tätig

Derzeit steht der gebürtige Hamburger noch in Kiel unter Vertrag, als Chefscout fungiert er dort seit 2009. Am 18. September wollen ihn die Darmstädter offiziell vorstellen.

"Mit seinem Netzwerk und seinem Wissen verschafft uns Carsten Wehlmann zusätzliche Kompetenz in unterschiedlichen Bereichen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin davon überzeugt, dass wir durch ihn noch besser aufgestellt sein werden", kommentierte Cheftrainer Dirk Schuster die Verpflichtung.

"Fachkenntnis und Erfahrung"

Präsident Rüdiger Fritsch sagte: "Carsten Wehlmann bringt viel Fachkenntnis sowie Erfahrung mit und hat in den vergangenen Jahren nachgewiesen, dass er einen Verein in seiner Entwicklung nachhaltig voranbringen kann. Es freut uns, ihn für diese Aufgabe gewonnen zu haben und mit ihm die Erweiterung und Entwicklung unserer Strukturen weiter vorantreiben zu können.“