Jetzt geht der Skarke-Poker in die heiße Phase

Der Vertrag von Tim Skarke läuft beim SV Darmstadt 98 zum Saisonende aus. Ein erstes Angebot hat der Offensivspieler abgelehnt. Die ersten Clubs aus der Bundesliga klopfen bereits an.

Bleibt Tim Skarke dem SV Darmstadt 98 erhalten? Der Vertrag des Offensivspielers bei den Lilien läuft im Sommer aus, der 25-Jährige hat noch keinen neuen Kontrakt unterschrieben - weder bei den Südhessen noch bei einem anderen Club. In einem Mediengespräch am Dienstag bestätigte er nun: "Das erste Angebot haben wir abgelehnt. Die Verhandlungen gehen jetzt los."

Dem Vernehmen nach soll die Offerte nicht den Ansprüchen der Skarke-Seite entsprochen haben. Die Lilien wollen den Flügelflitzer, der unter Trainer Torsten Lieberknecht absoluter Stammspieler ist, sehr gerne behalten. Aber die Leistungen des Ex-Heidenheimers haben Begehrlichkeiten geweckt - auch im Fußball-Oberhaus.

Anfragen aus der Bundesliga

Nach hr-sport-Informationen haben auch schon Bundesligisten bei Skarke angeklopft. Aus seinem Wunsch, in der neuen Saison eine Liga höher zu spielen, macht er aber auch keinen Hehl: "Für jeden Jungen ist es ein Kindheitstraum, in der Bundesliga zu spielen." Etwas Konkretes war aber, wie zu hören ist, noch nicht dabei.

Dadurch bleiben die Lilien im Rennen. Zudem weiß der 25-Jährige auch, was er an den 98ern hat. Sein Wunsch daher: "Ich hoffe, wir schaffen es mit Darmstadt, dass wir hochgehen. Beim Rest schauen wir, was passiert." Ebenfalls wichtig für Skarke ist das Verhältnis zu Trainer Lieberknecht. "Das Trainerteam schenkt mir Vertrauen. Das tut mir gut", betonte der Rechtsfuß. Es dürfte daher ein heißer Poker werden.