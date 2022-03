Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hatte in Bremen gleich mehrfach Grund zur Aufregung. Der beste Mann auf dem Platz fand nach der Niederlage dagegen schnell aufbauende Worte.

In der 69. Minute des Spiels Werder Bremen gegen den SV Darmstadt 98 (1:0) wurde es Schiedsrichter Robert Schröder zu viel: Er verwarnte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht, nachdem dieser einmal mehr lautstark an der Seitenlinie über eine Entscheidung des Unparteiischen geschimpft hatte.

"Irgendwann ist mein Geduldsfaden auch mal am Ende. Ich habe meine Gelbe Karte ja auch selbst gefordert - dass er sie mir endlich geben soll", sagte Lieberknecht im Anschluss bei Sky lapidar. Aus "Selbstschutz" sei er nach dem Spiel nicht für den obligatorischen Handschlag zum Schiedsrichter gegangen.

Lieberknecht über Pöbler: "Er hat sich leider verpisst"

Zuvor hatte sich Lieberknecht sogar noch mit Werder-Fans hinter seiner Trainerbank angelegt. "Wenn man hier andauernd den Mittelfinger sehen muss, sag ich halt auch mal was zurück", sagte er nach dem Spiel bei Sport 1. Einen Pöbler wollte er gar zur Rede stellen. "Aber er hat sich ja leider verpisst und war nicht mehr da. Ich hab gesagt, dass er einfach stehenbleiben soll, damit wir danach noch mal sprechen können. Erst haben sie eine große Schnauze und wenn man sagt 'Komm, lass uns reden!' sind sie weg."

Der größte Aufreger aus Lieberknechts Sicht: die Rote Karte gegen Klaus Gjasula nach 23 Minuten. Der Mittelfeldmann hatte den Bremer Romano Schmid rüde gefoult, die Stollen trafen das Knie des Gegenspielers. Schröder zeigte zunächst nur Gelb, revidierte seine Entscheidung jedoch nach Ansicht der Videobilder und schickte Gjasula vom Platz.

Schuhen ist "brutal stolz"

"Ich war mit der Roten Karte nicht einverstanden", so Lieberknecht über den "Knackpunkt" des Spiels. "In den Videobildern sieht das immer ein bisschen heftiger aus." Kapitän Fabian Holland pflichtete ihm bei: "Ohne Videobeweis kommt wahrscheinlich keiner auf die Idee, da eine Rote Karte zu geben." So mussten die Lilien über eine Stunde in Unterzahl spielen, in der 54. Minute nutzte Werder das in Person von Niclas Füllkrug zum Siegtreffer.

Lilien-Torhüter Marcel Schuhen verhinderte eine höhere Niederlage, indem er zahlreiche klare Chancen der Bremer zunichte machte. "Was wir als Mannschaft hier in Bremen in Unterzahl gemacht haben, da ich bin brutal stolz", fand er direkt nach der Pleite aufbauende Worte für sein Team. "Wir werden genau so weitermachen und das nächste Spiel fängt ja wieder mit 11 gegen 11 an."