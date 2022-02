Das Zweitliga-Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Darmstadt 98 und dem Hamburger SV hätte ein ausverkauftes Stadion verdient gehabt. Doch nur 1.000 Zuschauer dürfen am Sonntag rein. Einen Tag später wären es 7.000 gewesen.

Es ging nur um einen einzigen Tag. Hätte Darmstadt 98 sein Spitzenspiel gegen den Hamburger SV am Montag ausgetragen, hätten 7.000 Zuschauer im Stadion am Böllenfalltor mitfiebern dürfen. Doch gespielt wird am Sonntag (13.30 Uhr), womit nur 1.000 Fans dabei sein dürfen. "Das stimmt mich traurig", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht.

Hintergrund ist die Tatsache, dass die neuen Corona-Bestimmungen für Großveranstaltungen in Hessen erst am Montag in Kraft treten. Am Sonntag gelten noch die alten mit höchstens 1.000 Zuschauern. Lieberknecht kann das kaum verstehen. Wenn man sich andere Bundesländer ansehe, dann seien ja mehr Zuschauer möglich, hier halt nicht.

Er wisse auch nicht genau, warum die Formalitäten nicht schneller umgesetzt werden könnten. "Es ist eine wirklich traurige Situation, vor allem für die Fans, weil es wohl möglich gewesen wäre." Doch die Vorgaben des Landes Hessen lassen das nicht zu.

Die große Freude auf das unerwartete Spitzenspiel

Auch wenn die Umstände nicht zu einem Spitzenspiel taugen, fiebert Lieberknecht dem Duell gegen den HSV entgegen: "Da ist eine große Freude, weil die Konstellation zu dieser Jahreszeit nicht zu erwarten war". Wichtig sei, die Leichtigkeit zu bewahren und den Jungs eine Sicherheit zu geben.

"Das machst du am besten mit Spaß und Freude und dass Du nichts verteidigen musst, sondern angreifst." Da war er wieder, der verbale Lieberknecht'sche Gassenhauer vom "Wir jagen die Konkurrenz", obwohl die Lilien als Tabellenführer ja eigentlich die Gejagten sind.

Gjasulas Ausfall wäre bitter

Mittelfeldstratege Klaus Gjasula ist für das Spiel gegen den Tabellen-Fünften aus Hamburg fraglich. "Wir müssen das Training heute und morgen noch abwarten", sagte der Lilien-Coach zu einem möglichen Einsatz. Gjasula plagt sich mit Knieproblemen herum, fehlte deshalb beim 3:1-Testspielsieg unter der Woche schon gegen Regionalligist FC Homburg.

Der Ausfall von Gjasula wäre nicht nur sportlich ein harter Schlag für die Darmstädter, den Spieler würde es doppelt treffen. Der Deutsch-Albaner würde den alten Kollegen aus Hamburg nur allzu gerne zeigen, wie erfolgreich in Darmstadt derzeit Fußball gespielt wird. Gjasula wechselte im vergangenen Sommer vom HSV zu den Südhessen.

Torjäger-Duo Pfeiffer/Tietz mit mittelschwerer Durststrecke

Die Darmstädter Erfolge in der laufenden Saison waren eng verknüpft mit den beiden Torjägern Luca Pfeiffer und Philip Tietz. Beide trafen fast in jedem Spiel und schauten sich die Torschützenliste der Liga von oben an. Die zuletzt vier Liga-Spiele ohne Treffer muten da fast schon wie eine Ladehemmung an.

Das sieht Lieberknecht natürlich ganz anders. Er ist - wie immer - positiv. Schließlich haben die Lilien in den vergangenen vier Spielen trotzdem drei Siege und ein Unentschieden eingefahren. "Wir haben uns im Toreschießen einfach breiter aufgestellt". Das sei ja auch die Grund-Idee nach dem Abgang von Torjäger Serdar Dursun im vergangenen Sommer gewesen.

Und dann dreht Lieberknecht den Spieß einfach um: "Ich finde das eigentlich geil. Was passiert denn, wenn die beiden auch wieder anfangen, zu treffen?" Im Testspiel am Dienstag haben Tietz und Pfeiffer jeweils ein Tor geschossen. Alle in Darmstadt hoffen, dass es gegen den HSV so weitergeht. Auch, wenn nur 1.000 Fans im Stadion zugucken dürfen.