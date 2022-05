Gewinnt der SV Darmstadt 98 die letzten zwei Bundesliga-Partien, steigen die Lilien auf. So einfach ist die Rechnung. Aber nicht nur der Glaube an die eigene Stärke setzt bei den Südhessen Kräfte frei. Auch ein blau-weißes Armband.

Es ist ja eigentlich ganz einfach. Zwei Spieltage hat diese laufende Saison in der 2. Bundesliga noch. Und gewinnt der SV Darmstadt 98 eben diese beiden Partien, dann spielen die Lilien in der nächsten Spielzeit nicht mehr in der gleichen Liga. Dann gibt es ab dem Sommer tatsächlich Bundesliga-Fußball am Böllenfalltor zu sehen. So viel zum ganz nüchternen, noch immer theoretischen Teil. Die emotionale Bedeutung dieser zugegebenermaßen recht einfachen Rechnung ist ungleich höher. Die Lilien, wer hätte das gedacht, können tatsächlich den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen.

"Wir kennen die Tabellensituation. Alles andere wäre eine Lüge", berichtete Lilien-Angreifer Phillip Tietz am Dienstag und verriet: "Wir können daraus etwas Positives ziehen." Womit der Stürmer der Südhessen freilich recht hat. Die Darmstädter müssen im heißen Aufstiegs-Finale nicht mehr nach links und rechts schauen - wenn sie selbst gewinnen.

Wie viel Bock hat Düsseldorf?

In Düsseldorf soll dazu am Freitag (18.3 Uhr) der erste Schritt gemacht werden. Für die Fortuna geht es um nichts mehr, was die Rheinländer aber nicht weniger gefährlich macht. Seitdem Trainer Daniel Thioune bei den Düsseldorfern übernommen hat, kennt die Fortuna das Wort "Niederlage" nicht mehr. Das soll sich am Freitag ändern. Zumindest wenn es nach den Lilien geht.

Unterschätzt wird der Gegner aber in keinem Fall. "Es ist Quatsch, wenn man denkt, sie würden nicht alles geben. Die wollen auch das letzte Heimspiel gewinnen", warnte Tietz. "Düsseldorf ist eine brutal starke Mannschaft. Das ist natürlich ein Brett. Ich habe aber keine Bedenken, weil wir komplett fokussiert an die Sache herangehen." Das haben die Südhessen schon gegen Aue und St. Pauli bewiesen. Die Lilien sind heiß auf den Aufstieg, das steht außer Frage.

Der "Du musst kämpfen"-Spirit ist zurück

Neben dem Besinnen auf die eigene Stärke, dem Blick auf das eigene Spiel, wird bei den Lilien aber auch Kraft aus einer besonderen Geschichte gewonnen: der des verstorbenen Lilien-Fans Jonathan "Johnny" Heimes. Beim sensationellen Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga von 2014 bis 2015 spielte Johnny eine große Rolle, verteilte damals seine "Du musst kämpfen"-Armbänder die Darmstädter Erfolgself.

Aus der heutigen Mannschaft kannten nur wenige die Geschichte des Krebspatienten, der 2016 im Alter von nur 26 Jahren verstarb. Spieler wie Tobias Kempe und Fabian Holland, die Johnny noch persönlich kennengelernt hatten, weihten ihre Kollegen jedoch ein - und sorgten dafür, dass der "Du musst kämpfen"-Spirit in Darmstadt ein Comeback feierte.

"Johnny ist ein Vorbild"

"Johnny ist ein Vorbild", berichtete Angreifer Tietz, der erst seit dieser Saison in Darmstadt spielt und die Geschichte vorher nicht kannte. "Ich habe das Armband einmal angezogen und seitdem nie wieder ausgezogen." Auch Jahre danach sorgt Johnnys Armband-Aktion für die kleine Extra-Portion an Motivation bei den Lilien. "Ich finde die Geschichte extrem bemerkenswert", erklärte Tietz am Dienstag. Er selbst, verriet der Angreifer, ziehe daraus persönlich Kraft.

Er dürfte nicht der einzige im Team sein. Schon gegen Aue sah man bei nahezu allen Lilien-Spielern ein blaues oder weißes Tapeband rund um das Handgelenk. Darunter: Johnnys Armband. Und die Botschaft gilt heute wie damals. "Er hat jahrelang gekämpft und war ein großes Beispiel, dass man viel erreichen kann, wenn man kämpft", berichtete Tietz. "Und wir wollen auch für ihn alles geben und versprechen als Mannschaft, dass wir kämpfen werden."