Darmstadt 98 fährt einen hochverdienten Sieg gegen Kiel ein - und das trotz schwieriger Wochen mit vielen Erkrankungen. Am Böllenfalltor sorgen viele Schneehelfer, ein Elferkiller und ein Senkrechtstarter für Hochgefühle.

Die erste große Leistung vollbrachten die Darmstädter bereits am Samstagmorgen: Dutzende freiwillige Helfer hatten sich zum Böllenfalltor aufgemacht, um den Rasen vom Schnee zu befreien. Sie ebneten damit buchstäblich den Weg zum 3:1 (2:0)-Erfolg gegen Holstein Kiel. Trainer Torsten Lieberknecht war deswegen auch voll des Lobes für die Helfenden: "Mit diesem Gemeinschaftssinn können wir Großes erreichen."

Und auch wenn der Coach es nicht aussprach, so meinte er doch nur eines: den Aufstieg mit den Lilien. Mit dem Erfolg gegen Kiel kletterten die Südhessen zumindest vorläufig auf Rang eins; durch die zeitgleiche Niederlage des HSV distanzierten sie die Hansestädter auf neun Punkte (bei einem Spiel mehr). Am Sonntag treffen zudem mit Heidenheim und Nürnberg zwei Verfolger direkt aufeinander.

Lilien vom Start weg dominant

Lieberknechts Mannschaft ließ vom Start weg keine Zweifel aufkommen und nahm die Partie in die Hand. Gleich in der vierten Minute besaß Mathias Honsak nach einer Bilderbuch-Kombination die große Chance zum 1:0. Dabei hatten die Lilien durch die vielen Corona-Ausfälle in der Länderspielpause kaum regulär trainieren können. "Wir hatten eine schwierige Trainingswoche und haben uns trotzdem gemeinsam dieser Herausforderung gestellt", so Lieberknecht anerkennend.

Ein Mann wächst in diesen Wochen ungeachtet aller äußeren Bedingungen ohnehin über sich hinaus. Aaron Seydel springt genau in der Phase in die Bresche, in der sich die etatmäßigen Angreifer Luca Pfeiffer und Phillip Tietz in einer veritablen Formkrise befinden. Schon beim ersten Treffer durch den starken Matthias Bader (10.) war Seydel nah am Ball, stellte aber hinterher am ARD-Mikro klar: "Matze bringt die Flanke sehr gut, ich muss eigentlich nur den Kopf hinhalten, aber treffe den Ball gar nicht."

Seydel: Ein Shootingstar genau zur richtigen Zeit

Kurz vor der Pause dann traf er ihn sehr wohl (45.), als er wiederum eine Hereingabe von Bader mit dem langen Bein veredelte: "Beim zweiten Tor legt Matze den Ball auch gut quer und ich bin einfach reingerutscht." Seydel hielt sich gar nicht lange mit verbalen Jubelarien auf, sondern forderte: "Wir versuchen ans Maximum zu gehen, müssen aber nun in jedem Spiel die gleiche Intensität an den Tag legen."

Zweiter Matchwinner der Partie war Keeper Marcel Schuhen, obwohl er in der 60. Minute einen Foulelfmeter verschuldete. Den fälligen Strafstoß des eigentlich treffsicheren Kielers Alexander Mühling wehrte Schuhen jedoch gekonnt ab. "Wenn man als Keeper einen Elfmeter verschuldet, hat man eben die Möglichkeit, den Fehler wieder auszubügeln. Ich war froh, dass ich den Jungs helfen konnte", sagte Schuhen später. "Mühling ist ein hervorragender Schütze - das ist in Deutschland bekannt. Bei ihm ist es schwierig, ein Muster seiner Schüsse zu erkennen. Am Ende musste ich mich dann auf mein Gefühl verlassen."

Jetzt folgt das heiße Programm für die Lilien

So zogen die Lilien nicht nur durch Schuhens Glanztat, aber auch durch das postwendende 3:1 von Braydon Manu (50.) nach dem Kieler Anschluss (49.) den Gästen den Zahn. Marvin Mehlem und Tietz trafen im Spiel noch den Pfosten, auch Honsak und Luca Pfeiffer vergaben beste Gelegenheiten. So war der Sieg der Darmstädter durch ihr Auftreten hochverdient. Bemerkenswert: Die erwähnten Schuhen und Bader sowie Kapitän Fabian Holland gehörten zu den Corona-Infizierten.

"Ich hatte vor dem Spiel im Kreis gesagt: ,Ich will heute mal wieder ein Feuerwerk sehen!'", erzählte Torwart Schuhen. "Und das war heute ein Feuerwerk wie bei vielen Spielen in der Hinrunde, als die Leute gedacht haben: ,Was reißen die hier ab?!' Wir waren heute richtig heiß." Beim Blick auf das folgende Programm (Nürnberg, Schalke, St. Pauli) sprudelte die Vorfreude nur so aus ihm heraus. Der Lilien-Keeper sprach wohl allen Fans am Böllenfalltor aus der Seele, als er sagte: "Wir haben jetzt die ganzen Bretter - und wir freuen uns einfach riesig darauf."